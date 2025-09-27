szeptember 27., szombat

Tájékoztatás

1 órája

Jövő hétfőig teljes útlezárás lesz az aszfaltozás miatt ezen a településen

Szeptember 24-től szeptember 29-ig teljes útlezárás lépett életbe.

Haon.hu

Szeptember 24-től egészen szeptember 29-ig teljes útlezárás lesz érvényben a Nagyrábén található Vénkert utcán – osztotta meg a tájékoztatást hivatalos Facebook-oldalán az önkormányzat.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Hétfőn véget ér az útlezárás, addig a lakosság türelmét kérik

A közlemény szerint a forgalomkorlátozásra az aszfaltozási munkálatok miatt van szükség. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy legyenek türelemmel, és megértéssel viseljék az ideiglenes kellemetlenségeket, hiszen a beruházás a közlekedési feltételek javítását szolgálja.

A teljes lezárás szeptember 29-én, hétfőn ér véget, ezt követően ismét használható lesz az utca.

 

 

