Jövő hétfőig teljes útlezárás lesz az aszfaltozás miatt ezen a településen
Szeptember 24-től szeptember 29-ig teljes útlezárás lépett életbe.
Szeptember 24-től egészen szeptember 29-ig teljes útlezárás lesz érvényben a Nagyrábén található Vénkert utcán – osztotta meg a tájékoztatást hivatalos Facebook-oldalán az önkormányzat.
Hétfőn véget ér az útlezárás, addig a lakosság türelmét kérik
A közlemény szerint a forgalomkorlátozásra az aszfaltozási munkálatok miatt van szükség. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy legyenek türelemmel, és megértéssel viseljék az ideiglenes kellemetlenségeket, hiszen a beruházás a közlekedési feltételek javítását szolgálja.
A teljes lezárás szeptember 29-én, hétfőn ér véget, ezt követően ismét használható lesz az utca.
