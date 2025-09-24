Autósok, figyelem! Napokig lezárásokra kell számítani a hajdú-bihari városban!

Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere szerdán közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a 2025. szeptember 26–27-én rendezett Hadházi Káposztás Napok zavartalan lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalomkorlátozások, valamint útlezárások és parkoló lezárások lépnek életbe Hajdúhadházon.

Útlezárásokra kell számítani a Hadházi Káposztás Napok miatt a városban

Forrás: illusztráció/MW-archív

Az alábbi útlezárások, illetve parkoló lezárások lesznek érvényben Hajdúhadházon

A Bocskai térnek a Dr. Földi János - Hunyadi utcai kereszteződésétől, a Piramis udvar bejáratáig terjedő szakaszán teljes út- és parkoló lezárás lesz 2025. szeptember 24-én 18:00-tól szeptember 28-án 12:00-ig.

A rendőrkapitányság épülete előtti parkolóhelyek egyharmada le lesz zárva a rendezvény idején, szeptember 26-án 18:00-tól, szeptember 27-én 22:00-ig. A rendőrkapitányság és a posta épületek előtti útszakaszok, illetve a két iskolaépület közötti út szabadon és zavartalanul használható lesz a rendezvény idején is.

A Hadházi Szabadtéri és a Kossuth utcai, régi társasház közötti parkolóhelyek le lesznek zárva szeptember 25-én 18:00-tól szeptember 28-án 12:00-ig. A társasház melletti és mögötti utak, illetve a társasház mögötti parkolók a rendezvény idején is szabadon és zavartalanul használhatóak lesznek.

A bejegyzésben a polgármester kiemeli, a rendezvény ideje alatt a Dr. Földi János Általános Iskola belvárosi épületének udvarán parkolási lehetőséget biztosítanak, mely a Jókai utca, valamint a Bocskai tér felől is megközelíthető.

Csáfordi Dénes kéri továbbá a tisztelt lakosság megértését és türelmét, valamint kéri, hogy a fenti időpontokban gépjárműveiket ne hagyják a lezárt területeken!

