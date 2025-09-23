szeptember 23., kedd

Megvan a dátum, ekkor kezdődhet a fontos hajdú-bihari útszakasz felújítása!

Közel 10 kilométer hosszan újulna meg a burkolat. Az Építési és Közlekedési Minisztérium adott tájékoztatást az útfelújításról.

Haon.hu

A lakossági érdeklődésekkel egyezően Nádudvar Város Önkormányzata megkereste az illetékes szakminisztérium, azaz az Építési és Közlekedési Minisztériumot a Nádudvar és a Hajdúszoboszló között tervezett útfelújításról - írja az önkormányzat a Facebook-oldalán kedden.

Legkorábban év végén kezdődhet el az útfelújítás Nádudvar és Hajdúszoboszló között
Forrás: illusztráció/MW-archív

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint, a Társaság európai uniós forrásból, 8,4 km hosszban újítja fel azt az útszakaszt, mely a 3406. jelű Nádudvar – Hajdúszoboszló összekötő út 0+000 – 8+407 km szelvénye között található. A Nádudvar – Hajdúszoboszló összekötő út belterületi és külterületi szakaszát is érintő burkolat felújítás tervdokumentációi elkészültek, a kivitelezési közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van. A sikeres közbeszerzési eljárást követően, a nyertes kivitelezővel történő egyedi vállalkozási szerződés megkötésére előreláthatólag idén, október közepén kerülhet sor. A burkolatfelújítás kezdési ideje 2025. IV.-2026. I. negyedév, az időjárástól függően, a beruházás várható átfutási ideje napműszaki átadás-átvétellel együtt 240 nap

- válaszolta az Építési és Közlekedési Minisztérium az önkormányzat megkeresésére.

Útfelújítás Hajdú-Biharban: közel 50 kilométer újul meg

Augusztus végén számolt be róla Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, hogy közel 50 kilométer út korszerűsítése van tervben Hajdú-Bihar vármegyében. Hogy a 3406-os út mellett mely útszakaszok újulhatnak meg a közeljövőben, megtudhatod ebből a cikkből:

