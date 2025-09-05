szeptember 5., péntek

Beruházás

1 órája

Örülhetnek a lakosok, újabb utca újult meg Debrecenben

Örömteli hír kaptak az arra járók. Újabb útfelújítás valósult meg Debrecenben.

Haon.hu

Újabb útfelújítás volt Debrecenben, ezúttal az Egyletkert utca lakosai örülhetnek. A beruházás befejezéséről szeptember 4-én számolt be Pósán László országgyűlési képviselő a közösségi oldalán

Újabb útfelújítás volt Debrecenben
Újabb útfelújítás volt Debrecenben
Forrás: Facebook / Pósán László

Mint írta, az új aszfaltrétegnek köszönhetően komfortosabb lett a mindennapi közlekedés, ami az itt élőknek és az Epreskerti Általános Iskolába járó gyerekeknek is nagy könnyebbséget jelent. Hozzátette, egy újabb fejlesztés, amely a debreceni családok mindennapjait teszi kényelmesebbé és biztonságosabbá.

