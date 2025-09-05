Beruházás
1 órája
Örülhetnek a lakosok, újabb utca újult meg Debrecenben
Örömteli hír kaptak az arra járók. Újabb útfelújítás valósult meg Debrecenben.
Újabb útfelújítás volt Debrecenben, ezúttal az Egyletkert utca lakosai örülhetnek. A beruházás befejezéséről szeptember 4-én számolt be Pósán László országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.
Mint írta, az új aszfaltrétegnek köszönhetően komfortosabb lett a mindennapi közlekedés, ami az itt élőknek és az Epreskerti Általános Iskolába járó gyerekeknek is nagy könnyebbséget jelent. Hozzátette, egy újabb fejlesztés, amely a debreceni családok mindennapjait teszi kényelmesebbé és biztonságosabbá.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
3 órája
Majdnem megöltek valakit az István úton, kommandós akció a társasházaknál – videóval
Ezt ne hagyja ki!Közlekedés
2025.08.22. 17:30
Rengetegen várták ezt a könnyítést a KRESZ-ben, most mégis sokan koppannak majd
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre