Több járatot is érintő változások lesznek Debrecenben, itt vannak a részletek!

Folytatódnak az útépítési munkák Debrecenben, a Ruyter utcán, ezért október 2-án, csütörtökön üzemzárásig a 25-ös autóbusz és a 90Y-os éjszakai járat terelőútvonalon közlekedik – írja a DKV Zrt. a sajtóközleményében.

Útépítés miatt több járat is terelőútvonalon közlekedik Debrecenben

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Kiemelik, a Vincellér utca irányába közlekedő 25-ös autóbusz a Budai Nagy Antal utca – Huszár Gál utca – Mák utca – Faraktár utca terelőútvonalon közlekedik. A munkák ideje alatt a járat nem érinti a Huszár Gál utca, Ruyter utca (ideiglenes) és a Mák utca (ideiglenes) megállóhelyeket. Az autóbusz a terelőútvonalon a Huszár Gál utcán kialakított ideiglenes megállóhelyen áll meg.

Az útépítési munkák éjszakai járatot is érintenek

A közleményből kiderül továbbá, hogy a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járat a Huszár Gál utca megálló érintése nélkül a Kincseshegy utca – Mák utca – Faraktár utca – Hétvezér utca terelőútvonalon közlekedik.

