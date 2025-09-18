szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Több járatot is érintő változások lesznek Debrecenben, itt vannak a részletek!

Címkék#útépítés#DKV#debrecen#terelőútvonal

Mutatjuk, mi fog változni a környéken! Az útépítési munkák miatt több megállóhelyet sem érintenek a járatok.

Haon.hu

Folytatódnak az útépítési munkák Debrecenben, a Ruyter utcán, ezért október 2-án, csütörtökön üzemzárásig a 25-ös autóbusz és a 90Y-os éjszakai járat terelőútvonalon közlekedik – írja a DKV Zrt. a sajtóközleményében. 

Útépítés miatt több járat is terelőútvonalon közlekedik Debrecenben
Útépítés miatt több járat is terelőútvonalon közlekedik Debrecenben
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Kiemelik, a Vincellér utca irányába közlekedő 25-ös autóbusz a Budai Nagy Antal utca – Huszár Gál utca – Mák utca – Faraktár utca terelőútvonalon közlekedik. A munkák ideje alatt a járat nem érinti a Huszár Gál utca, Ruyter utca (ideiglenes) és a Mák utca (ideiglenes) megállóhelyeket. Az autóbusz a terelőútvonalon a Huszár Gál utcán kialakított ideiglenes megállóhelyen áll meg. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az útépítési munkák éjszakai járatot is érintenek

A közleményből kiderül továbbá, hogy a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járat a Huszár Gál utca megálló érintése nélkül a Kincseshegy utca – Mák utca – Faraktár utca – Hétvezér utca terelőútvonalon közlekedik.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu