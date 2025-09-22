Új nyílászárókat kapott a hajdú-bihari óvoda

Korszerűsítésen esett át egy balmazújvárosi óvoda. Erről a város polgármestere, Varga Marina számolt be közösségi oldalán. „Örömmel tölt el, hogy hosszú-hosszú évek után, végre kellő figyelem került a Kossuth utcai óvoda szó szerint süvítő ablakaira. Elképzelni sem tudom, hogy főként a körzet képviselőjének, valamint a testület számára miért nem volt ez az elsők között megoldandó probléma korábban. Látogatást tettem az intézményben, ahol az idei nevelési évtől már az új, három rétegű, modern nyílászárók szolgálják a csöppségek komfortérzetét, ami egyebekben minden gyermeket megillet” – olvasható a bejegyzésben. A beruházás közel 16 millió forint saját forrásból valósult meg, mely jelentős energiamegtakarítást is eredményez.

Ajánljuk még: