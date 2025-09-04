2 órája
Te is ide akarsz majd költözni, ha meglátod, micsoda lakópark épül Hajdú-Biharban!
Hatalmas beruházásról tárgyaltak a településen. Az új lakóparkban 26 családi házat építenek.
Új beruházás érkezik Hortobágyra, családi lakópark épül a Hortobágy folyó partján - írja közösségi oldalán Jakab Ádám, a település polgármestere. A bejegyzésből kiderül, hogy a Dryvit Profi Kft. Family Park projektjében a környéken kialakítanak egy olyan új lakóparkot, amelyben 26 db családi házat építenek.
Kiemeli, a beruházás hamarosan elkezdődik és várhatóan egy év múlva be is fejeződik.
Hortobágy Község Önkormányzata örömmel fogadja ezt a fejlesztést, mellyel községünk lakosai számára új lehetőségek nyílnak meg, az ide érkező családok számára pedig még vonzóbbá válik településünk. Bővül közösségünk, lakosaink száma nő, a községben élő szolgáltatók számára pedig nagyobb célközönséget hozhat.
- tette hozzá.
