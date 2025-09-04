Te is ide akarsz majd költözni, ha meglátod, micsoda lakópark épül Hajdú-Biharban!

Új beruházás érkezik Hortobágyra, családi lakópark épül a Hortobágy folyó partján - írja közösségi oldalán Jakab Ádám, a település polgármestere. A bejegyzésből kiderül, hogy a Dryvit Profi Kft. Family Park projektjében a környéken kialakítanak egy olyan új lakóparkot, amelyben 26 db családi házat építenek.

Így nézne ki az új lakópark a Hortobágy folyó partján

Forrás: Facebook/Jakab Ádám

Kiemeli, a beruházás hamarosan elkezdődik és várhatóan egy év múlva be is fejeződik.

Hortobágy Község Önkormányzata örömmel fogadja ezt a fejlesztést, mellyel községünk lakosai számára új lehetőségek nyílnak meg, az ide érkező családok számára pedig még vonzóbbá válik településünk. Bővül közösségünk, lakosaink száma nő, a községben élő szolgáltatók számára pedig nagyobb célközönséget hozhat.

- tette hozzá.

