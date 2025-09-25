1 órája
Nem mindennapi lakópark épül Debrecen szívében
A dizájn a fiatalokat célozza meg. Az új lakóparkot több mint egy évig tervezték.
Hamarosan modern, 21. századi lakások épülnek a belvárosban. Heteken belül megkezdődik az új lakópark kivitelezése Debrecenben. A részletekről Boros József üzletember nyilatkozott a Haonnak.
A részleteket itt tudjátok elolvasni:
Lakóparkot épít Debrecenben Magyarország egyik leggazdagabb embere, már most sorban állnak a jelentkezők!
Debreceni lány érkezett az újlétai gazdához
Még az is megtörténhet, hogy egymásra találnak. A Házasodna a gazda újlétai szereplőjéhez, András gazdához egy debreceni nő, Évi érkezett, hogy meghódítsa a férfi szívét. Az alábbi cikkben azt is megtudhatod, mit dolgozik a debreceni nő:
A Házasodna a gazda újlétai szereplőjéhez, Andráshoz egy debreceni nő érkezett! Mutatjuk, ki ő
Elhunyt a népszerű fesztivál legendás alakja
A hajdúnánási Moto-Rock Weekend közössége mély fájdalommal búcsúzik Kamenyiczki Lászlótól, aki a rendezvény karaokesátrának szíve-lelke volt az elmúlt évtizedben – olvasható a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán.
A „magyar Burj Kalifa” ez a debreceni épület?
Debrecen ikonikus épülete a Petőfi téren található 24 emeletes társasház. Az épület már messziről felismerhető a városba érkezőknek. Az egyik nemzetközi Facebook-oldalon az épületet poénosan a világhírű Burj Khalifához hasonlították.
Esztergomban nyert a DVSC!
Vérrel-verejtékkel, de megérdemelten nyerte meg első rangadóját a DVSC Schaeffler együttese, miután végig vezetve győzték le az Esztergom együttesét. A teljes beszámolónkat itt tudjátok elolvasni:
Veszélyes állat tűnt fel Hajdú-Biharban!
Sok gazda nincs tisztában azzal, hogyan kell kutyát tartani. Utánajártunk, hogy van a balmazújvárosi kutyatámadásban megsérült nő.
Veszélyes állat tűnt fel Hajdú-Biharban! – a városlakókat már figyelmeztették!
