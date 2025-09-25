Nem mindennapi lakópark épül Debrecen szívében

Debreceni lány érkezett az újlétai gazdához

Még az is megtörténhet, hogy egymásra találnak. A Házasodna a gazda újlétai szereplőjéhez, András gazdához egy debreceni nő, Évi érkezett, hogy meghódítsa a férfi szívét. Az alábbi cikkben azt is megtudhatod, mit dolgozik a debreceni nő: