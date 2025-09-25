szeptember 25., csütörtök

Összefoglaló

1 órája

Nem mindennapi lakópark épül Debrecen szívében

A dizájn a fiatalokat célozza meg. Az új lakóparkot több mint egy évig tervezték.

Haon.hu

Hamarosan modern, 21. századi lakások épülnek a belvárosban. Heteken belül megkezdődik az új lakópark kivitelezése Debrecenben. A részletekről Boros József üzletember nyilatkozott a Haonnak.

Új lakóparkot épít Boros József debreceni üzletember a belvárosban
Új lakóparkot épít Boros József debreceni üzletember a belvárosban
Forrás: Napló-archív

A részleteket itt tudjátok elolvasni:

Debreceni lány érkezett az újlétai gazdához

Még az is megtörténhet, hogy egymásra találnak. A Házasodna a gazda újlétai szereplőjéhez, András gazdához egy debreceni nő, Évi érkezett, hogy meghódítsa a férfi szívét. Az alábbi cikkben azt is megtudhatod, mit dolgozik a debreceni nő:

Elhunyt a népszerű fesztivál legendás alakja

A hajdúnánási Moto-Rock Weekend közössége mély fájdalommal búcsúzik Kamenyiczki Lászlótól, aki a rendezvény karaokesátrának szíve-lelke volt az elmúlt évtizedben – olvasható a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán.

A „magyar Burj Kalifa” ez a debreceni épület?

Debrecen ikonikus épülete a Petőfi téren található 24 emeletes társasház. Az épület már messziről felismerhető a városba érkezőknek. Az egyik nemzetközi Facebook-oldalon az épületet poénosan a világhírű Burj Khalifához hasonlították. 

Esztergomban nyert a DVSC!

Vérrel-verejtékkel, de megérdemelten nyerte meg első rangadóját a DVSC Schaeffler együttese, miután végig vezetve győzték le az Esztergom együttesét. A teljes beszámolónkat itt tudjátok elolvasni:

Veszélyes állat tűnt fel Hajdú-Biharban!

Sok gazda nincs tisztában azzal, hogyan kell kutyát tartani. Utánajártunk, hogy van a balmazújvárosi kutyatámadásban megsérült nő. 

