Lakóparkot épít Debrecenben Magyarország egyik leggazdagabb embere, már most sorban állnak a jelentkezők!

Hamarosan kezdődik az építkezés a debreceni Miklós utcán, az Apolló mozi és a kiskörút közötti üres területen. A mintegy 3200 négyzetméteres területen modern, 21. századi lakások épülnek – a legfrissebb részletekről Boros József debreceni üzletember, az új lakópark megálmodója számolt be a Haonnak. Többek közt azt is megtudtuk, milyen négyzetméterárakra kell számítaniuk a vásárlóknak.

Boros József megmutatta az új lakópark látványterveit

Forrás: Vida Márton Péter

Új lakópark épül Debrecenben

Több mint egy éven át tervezte a lakóparkot egy jó nevű budapesti tervezőcsapat. Nagyjából a 3200 négyzetméteres terület 50-55 százalékát lehet beépíteni, ami azt jelenti, magas színvonalú, szellős, kis kertekkel, zölddel ellátott lakópark készül majd

– fogalmazott Boros József. Továbbá megosztotta, a lakások többnyire 35-55 négyzetméteresek lesznek, de helyet kap néhány penthouse lakás (92 négyzetméteresek) is, amelyekhez nagy terasz dukál. Egyébként a dizájn leginkább a fiatalokat célozza meg, és az a cél, hogy minden nagyon modern, jó minőségű legyen.

Az épület külső és belső kialakítását teljes egészében megcsináljuk. Sőt, egy gyönyörű park, illetve játszótér is helyet kap az új debreceni lakóparkban, ami mindenképpen egyedülállónak számít a belvárosban

– tette hozzá.

Az üzletember kiemelte, teljesen felszerelt, bútorozott lakásokról beszél, tehát nem arról van szó, hogy valaki megvásárolja az ingatlant, majd ezt követően kell mindent beszereznie. A tervek szerint az utolsó pohárig mindent elhelyeznek. Ettől függetlenül – mivel régóta van a szakmában, – jól tudja, vannak olyanok, akik saját maguknak szeretnék megtervezni a lakás belső dekorációját stb. Tehát, amennyiben van valami egyedi kívánalom (ha van rá mód), azt megoldják.

Boros József beszélt a részletekről a Haonnak

Fotó: Vida Marton Peter

Itt vannak a négyzetméterárak

Ahogyan korábban, úgy most is rákérdeztünk arra, milyen négyzetméterárakra kell számítaniuk a vásárlóknak. Július elején erre Boros József még nem tudott fix választ adni, azonban most erről is tájékoztatta a Haont.

Jelen elképzeléseim szerint nem emelem az árakat. Ugye, amikor megkötöttem a megállapodást a kivitelezővel, megálmodtam a lakóparkot, akkor még nem volt semmiféle információ az Otthon Start Programmal kapcsolatban. Tehát nem tartom kizártnak, ha valaki ily módon kíván lakást vásárolni, azzal meg tudunk egyezni

– árulta el.

Kiemelte: bruttó 1,7 milliós négyzetméterárakban kell gondolkodniuk a vevőknek.

Az üzletemberrel folytatott beszélgetésünkből kiderült, élénk érdeklődés van az ingatlanok iránt. Olyan vásárló is van, aki 6-7 lakás megvásárlásában gondolkodik.

Többnyire azt érzékelem, nagyobb számban vannak azok, akik saját részre kívánnak ingatlant vásárolni, nem pedig azért, hogy azt/azokat később kiadják

– mondta.