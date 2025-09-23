40 perce
Lakóparkot épít Debrecenben Magyarország egyik leggazdagabb embere, már most sorban állnak a jelentkezők!
Hamarosan modern, 21. századi lakások épülnek a belvárosban. Heteken belül megkezdődik az új lakópark kivitelezése Debrecenben. A részletekről Boros József üzletember nyilatkozott a Haonnak.
Hamarosan indul az építkezés Debrecen belvárosában
Forrás: Napló-archív
Hamarosan kezdődik az építkezés a debreceni Miklós utcán, az Apolló mozi és a kiskörút közötti üres területen. A mintegy 3200 négyzetméteres területen modern, 21. századi lakások épülnek – a legfrissebb részletekről Boros József debreceni üzletember, az új lakópark megálmodója számolt be a Haonnak. Többek közt azt is megtudtuk, milyen négyzetméterárakra kell számítaniuk a vásárlóknak.
Új lakópark épül Debrecenben
Több mint egy éven át tervezte a lakóparkot egy jó nevű budapesti tervezőcsapat. Nagyjából a 3200 négyzetméteres terület 50-55 százalékát lehet beépíteni, ami azt jelenti, magas színvonalú, szellős, kis kertekkel, zölddel ellátott lakópark készül majd
– fogalmazott Boros József. Továbbá megosztotta, a lakások többnyire 35-55 négyzetméteresek lesznek, de helyet kap néhány penthouse lakás (92 négyzetméteresek) is, amelyekhez nagy terasz dukál. Egyébként a dizájn leginkább a fiatalokat célozza meg, és az a cél, hogy minden nagyon modern, jó minőségű legyen.
Az épület külső és belső kialakítását teljes egészében megcsináljuk. Sőt, egy gyönyörű park, illetve játszótér is helyet kap az új debreceni lakóparkban, ami mindenképpen egyedülállónak számít a belvárosban
– tette hozzá.
Az üzletember kiemelte, teljesen felszerelt, bútorozott lakásokról beszél, tehát nem arról van szó, hogy valaki megvásárolja az ingatlant, majd ezt követően kell mindent beszereznie. A tervek szerint az utolsó pohárig mindent elhelyeznek. Ettől függetlenül – mivel régóta van a szakmában, – jól tudja, vannak olyanok, akik saját maguknak szeretnék megtervezni a lakás belső dekorációját stb. Tehát, amennyiben van valami egyedi kívánalom (ha van rá mód), azt megoldják.
Itt vannak a négyzetméterárak
Ahogyan korábban, úgy most is rákérdeztünk arra, milyen négyzetméterárakra kell számítaniuk a vásárlóknak. Július elején erre Boros József még nem tudott fix választ adni, azonban most erről is tájékoztatta a Haont.
Jelen elképzeléseim szerint nem emelem az árakat. Ugye, amikor megkötöttem a megállapodást a kivitelezővel, megálmodtam a lakóparkot, akkor még nem volt semmiféle információ az Otthon Start Programmal kapcsolatban. Tehát nem tartom kizártnak, ha valaki ily módon kíván lakást vásárolni, azzal meg tudunk egyezni
– árulta el.
Kiemelte: bruttó 1,7 milliós négyzetméterárakban kell gondolkodniuk a vevőknek.
Az üzletemberrel folytatott beszélgetésünkből kiderült, élénk érdeklődés van az ingatlanok iránt. Olyan vásárló is van, aki 6-7 lakás megvásárlásában gondolkodik.
Többnyire azt érzékelem, nagyobb számban vannak azok, akik saját részre kívánnak ingatlant vásárolni, nem pedig azért, hogy azt/azokat később kiadják
– mondta.
Boros Józseftől érdeklődtünk annak kapcsán is, hogy augusztus 1-én reggeltől lépett hatályba Debrecenben az új parkolási rend. Öt fizetős zónát jelöltek ki, megnövelték a díjfizetéses parkolási területek számát, de egyéb változtatásokat és kedvezményeket is bevezetett az önkormányzat. Szóval kíváncsiak voltunk arra, az új ingatlant vásárlók mire számíthatnak ezen a téren.
– Minden ingatlanhoz tartozik parkolóhely, a nagyobb lakásokhoz kettő is, ezeket meg lehet vásárolni, illetve bérelni is. Tehát, aki biztonságban szeretné tudni az autóját, az megteheti – mondta.
Ajánljuk még:
Egyre közelebb az időpont, megvan, mikor nyit az új ALDI Hajdú-Biharban