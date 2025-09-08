Jó, ha tudja: így alakul a héten az ügyeleti ellátás Hajdú-Biharban

Sokszor nem tudjuk hová fordulhatunk panaszainkkal ha véget ért a rendelési idő. Szeptember második hetében is összegyűjtöttük orvosi ügyleteket és az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben.

Mutatjuk a hétköznapi és hétvégi orvosi ügyeleteket, valamint az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Sürgősségi ellátás

Magyarország területén állampolgárságától függetlenül, minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.

Sürgős szükség esetén éppen ezért nincs szükség beutalóra,hanem azonnal és közvetlenül lehet igénybe venni a sürgősségi ellátást. Országos mentőszolgálat hívószáma: 112

Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Ortopédiai és Traumatológiai Klinika, amely Debrecen és a város vonzáskörzetébe tartozó lakosság baleseti (traumás) jellegű ellátását végzi.

Kenézy Gyula Campus - 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

Telefon:+36 52 511 777, 52/511 779 Információs vonal: +36 80 204 414

Orvosi ügyeletek

A debreceni felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén.

A felnőtt alapellátási ügyeletet a Sürgősségi Klinikán, a gyermekgyógyászati ügyeleti ellátást pedig a Gyermekgyógyászati Klinikán rendezték be, melyek munkaszüneti- és ünnepnapokon folyamatosan, napi 24 órában működnek.

Ha bármilyen ügyeleti ellátásra van szükségünk, a +36 52 506 303 diszpécseri telefonszám éjjel-nappal hívható.

Háziorvosi ügyelet A nap 24 órájában. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Az ügyeleti ellátás: +36 52 404 040 telefonszámon érhető el. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Klinika, amely a Debrecen vonzáskörzetébe tartozó betegek nem baleseti jellegű sürgősségi ellátását biztosítja. Kenézy Gyula Campus - 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. Telefon: +36 52 511 777, +36 52 511 832 Házi gyermekorvosi ügyelet Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig , hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás ügyelet. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika - 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Ügyeleti ellátás: + 36 52 416 275 telefonszámon érhető el. Fogorvosi ügyelet Ünnepnapokon 8:00 - 14:00 között tart nyitva a Debrecenben a Pòsa utca 1. szám. rendelőben. Az alábbi telefonszámon lehet őket elérni: +36 30 186 68 63.

Ügyeletes gyógyszertárak

A gyógyszertárak ügyeleti rendben működnek hétköznap és hétvégén. Egy gyógyszertár van, amely mindennap 0-24-es nyitva tartással működik ez pedig a Debrecenben a Csapó utca 1. szám alatti gyógyszertár. A megyék nagyobb városai ügyeleti gyógyszertárainak listája megtalálható itt.