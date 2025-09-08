szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyelet

2 órája

Jó, ha tudja: így alakul a héten az ügyeleti ellátás Hajdú-Biharban

Címkék#fogorvos#ügyeleti ellátás#gyógyszertár#Debrecen#ügyelet

Sürgősen orvosi ellátásra van szüksége? Mutatjuk a hétköznapi és hétvégi orvosi ügyeleteket, valamint az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben.

Haon.hu

Sokszor nem tudjuk hová fordulhatunk panaszainkkal ha véget ért a rendelési idő. Szeptember második hetében is összegyűjtöttük orvosi ügyleteket és az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben

Mutatjuk a hétköznapi és hétvégi orvosi ügyeleteket, valamint az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben
Mutatjuk a hétköznapi és hétvégi orvosi ügyeleteket, valamint az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Sürgősségi ellátás

Magyarország területén állampolgárságától függetlenül, minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.

Sürgős szükség esetén éppen ezért nincs szükség beutalóra,hanem azonnal és közvetlenül lehet igénybe venni a sürgősségi ellátást. Országos mentőszolgálat hívószáma: 112

Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Ortopédiai és Traumatológiai Klinika, amely Debrecen és a város vonzáskörzetébe tartozó lakosság baleseti (traumás) jellegű ellátását végzi.

  • Kenézy Gyula Campus - 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
  • Telefon:+36 52 511 777, 52/511 779 Információs vonal: +36 80 204 414

Orvosi ügyeletek

A debreceni felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén. 

A felnőtt alapellátási ügyeletet a Sürgősségi Klinikán, a gyermekgyógyászati ügyeleti ellátást pedig a Gyermekgyógyászati Klinikán rendezték be, melyek munkaszüneti- és ünnepnapokon folyamatosan, napi 24 órában működnek.

 Ha bármilyen ügyeleti ellátásra van szükségünk, a +36 52 506 303 diszpécseri telefonszám éjjel-nappal hívható.

Háziorvosi ügyelet

A nap 24 órájában.

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Az ügyeleti ellátás: +36 52 404 040 telefonszámon érhető el.

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Klinika, amely a Debrecen vonzáskörzetébe tartozó betegek nem baleseti jellegű sürgősségi ellátását biztosítja.

Kenézy Gyula Campus - 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

Telefon: +36 52 511 777, +36 52 511 832

Házi gyermekorvosi ügyelet

Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig , hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás ügyelet.

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika - 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Ügyeleti ellátás: + 36 52 416 275 telefonszámon érhető el.

Fogorvosi ügyelet

Ünnepnapokon 8:00 - 14:00 között tart nyitva a Debrecenben a Pòsa utca 1. szám. rendelőben. Az alábbi telefonszámon lehet őket elérni: +36 30 186 68 63.

Ügyeletes gyógyszertárak

A gyógyszertárak ügyeleti rendben működnek hétköznap és hétvégén. Egy gyógyszertár van, amely mindennap 0-24-es nyitva tartással működik ez pedig a  Debrecenben a Csapó utca 1. szám alatti gyógyszertár. A megyék nagyobb városai ügyeleti gyógyszertárainak listája megtalálható itt

Szeptember második hetében mutatjuk, hova fordulhatnak segítségért, ha kiskedvencük is beteg lett:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu