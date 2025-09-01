2 órája
Éjszaka lázasodik be a gyermeke? Sürgős esetben panaszaival ide tud fordulni Debrecenben
Orvosi ellátásra lenne szüksége szeptember első napjaiban? Mutatjuk a hétköznapi és hétvégi orvosi ügyeleteket, valamint az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben.
Beköszöntött hivatalosan is az ősz; a gyermekek újra bölcsődébe, óvodába és iskolába járnak. Nem meglepő, hogy ebben az időszakban egy-egy késő esti belázasodás, fülfájás és hasonló fájdalmak, problémák előfordulása. Nem minden esetben tudjuk, hová is fordulhatunk a panaszainkkal. Összegyűjtöttük a hétre az orvosi ügyleteket és az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben.
Orvosi ügyeletek
A debreceni felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén.
A felnőtt alapellátási ügyeletet a Sürgősségi Klinikán, a gyermekgyógyászati ügyeleti ellátást pedig a Gyermekgyógyászati Klinikán rendezték be, melyek munkaszüneti- és ünnepnapokon folyamatosan, napi 24 órában működnek.
Ha bármilyen ügyeleti ellátásra van szükségünk, a +36 52 506 303 diszpécseri telefonszám éjjel-nappal hívható.
Háziorvosi ügyelet
A nap 24 órájában.
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
Az ügyeleti ellátás: +36 52 404 040 telefonszámon érhető el.
Házi gyermekorvosi ügyelet
Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig , hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás ügyelet.
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika - 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
Ügyeleti ellátás: + 36 52 416 275 telefonszámon érhető el.
Traumatológiai ügyelet
DEKK Kenézy Gyula Campus a Bartók Béla út 2-26.
Telefon: +36 52/511–777 Információs vonal: +36 80 204 414
Fogorvosi ügyelet
Ünnepnapokon 8:00 - 14:00 között tart nyitva a Debrecenben a Pòsa utca 1. szám. rendelőben. Az alábbi telefonszámon lehet őket elérni: +36 30 186 68 63.
Ügyeletes gyógyszertárak
A gyógyszertárak ügyeleti rendben működnek hétköznap és hétvégén. Egy gyógyszertár van, amely mindennap 0-24-es nyitva tartással működik ez pedig a Debrecenben a Csapó utca 1. szám alatti gyógyszertár. A megyék nagyobb városai ügyeleti gyógyszertárainak listája megtalálható itt.
