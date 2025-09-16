szeptember 16., kedd

Edit névnap

Fűtési szezon

2 órája

Drága a tűzifa? Akkor még nem láttál mindent! Őrület, mennyibe kerülhet, ha helyette ezzel fűtesz!

Címkék#tűzifa#debrecen#fűtési szezon#árak

Zsebbenyúlós projekt! Ha az idei tűzifaárakat vizsgáljuk, mélyen a pénztárca aljára kell nézni. De vajon mi van akkor, ha mással, például brikettel fűtünk?

Balogh Efraim
Korábban megnéztük a tűzifaárakat, ezúttal az alternatív tüzelőanyagokéra tekintünk ki

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Nemrégiben vizsgáltuk a 2025-ös tűzifaárakat, és hogy mennyit költenek átlagosan az emberek arra, hogy fával fűtsenek. Azonban nem ez az egyetlen módja annak, hogy meleget adjon a kályha otthon, vannak alternatív megoldások is, gondolva itt a brikettre vagy a fapelletre. Megnéztük, hogy abban az esetben, ha nem fával szeretne fűteni valaki, mennyit kell fizetni ezekért a tüzelőkért.

tűzifaárak, tűzifa, brikett, brikett ár, debrecen, haon
A tűzifaárak vagy az alternatív tüzelőanyagok ára durvább? Megnéztük!
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Tűzifa-alternatívák: ez a tüzelőanyag a legnépszerűbb

Érdeklődtünk többek között a Nyírerdő Zrt.-nél a fapellet és brikett árával kapcsolatban, de azt a választ kaptuk, hogy a társaság nem foglalkozik egyikkel sem. Azt viszont megerősítették, hogy ezek alternatívaként szolgálhatnak, azonban azzal is számolni kell, hogy jellemzően drágább tüzelőanyagok, és nem minden eszköz alkalmas arra, hogy meleget adjon velük.

Mint megtudtuk, a püspökladányi Tüzelőcentrumnál pelletet nem, csak brikettet forgalmaznak, abból többfélét is. 

Az esetek 95 százalékában a RUF brikettet viszik a vásárlók, általában azzal a céllal, hogy legyen kiegészítő tüzelőanyag a tűzifa mellé, egyfajta „rásegítésnek”, mint fogalmaztak.

 – Persze, van, aki azért veszi meg, mert már bevált neki – közölték portálunkkal.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az egekben a brikett ára? Ennyibe kerül, ha most veszed!

Ami az árakat illeti, 

960 kg brikett jut egy raklapra (ez a minimum rendelhető mennyiség), ez pedig több mint 120 ezer forintba kerül, és ebben még nincs benne a kiszállítás díja.

Czeglédi-Kiss Erzsébet, a Kiss Tüzép Kft. ügyvezetője úgy tapasztalja, vevői közül nagyon kevesen választják az általuk egyedüli alternatív tüzelőanyagként forgalmazott brikettet, mégpedig azért, mert ma már nemcsak tüzépeken, hanem élelmiszerboltokban és nagy áruházakban is árusítják, különböző árakon.

Nem annyira népszerű, mint a tűzifa. Többféle változata van: van napraforgóhéj-brikett, kemény- és puhafa brikett is. Ezek csontszáraz tüzelők, aki szereti, azért szereti, mert nincs nedvességtartalma, és ha rárakjuk a parázságyra, nagyon jól tudja tartani a meleget. Emiatt drágább is, mint a tűzifa, persze, attól is függ, hogy milyen fából készül

 – magyarázta az ügyvezető. Konkretizálta is a brikett árát: 1000-1500 forint közé esik egy 10 kilogrammos kiszerelés. Czeglédi-Kiss Erzsébet meglátása szerint keményfából készülő RUF brikett a legnépszerűbb, ezt viszik a leggyakrabban. 

Arról, hogy mennyibe kerül a tűzifa 2025-ben, itt írtunk:

Ajánljuk még:

 

