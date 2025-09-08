szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzifaárak

2 órája

Drága téli projekt: ennyiért vehetsz tűzifát 2025-ben!

Címkék#tűzifa#akác tűzifa#Debrecen#árak

Beszerezted már a tüzelőt? Mutatjuk, mennyire kell érte a zsebedbe nyúlni – így alakulnak a tűzifaárak 2025-ben!

Balogh Efraim
Drága téli projekt: ennyiért vehetsz tűzifát 2025-ben!

Beszerezted már a tüzelőt? Így alakulnak a tűzifaárak 2025-ben

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Még tombol a szeptemberi nyár, stabilan 30 Celsius-fok magasságában jár a hőmérséklet, bőven el lehet még menni strandolni, és tervezni a főszezon utáni nyaralást. Lassan viszont a fűtési szezonra sem árt gondolni, különösen azoknak, akik begyújtanak, amikor beköszönt a fázós időszak, ezért gondoltuk, megmutatjuk, hogyan alakulnak a tűzifaárak 2025-ben, hogy akit érint, és még nem szerezte be a tüzelőt, tudjon kalkulálni. 

tűzifaárak 2025, tűzifaárak, tűzifaárak hajdú-bihar, tűzifa, tüzelő, hajdú-bihar, debrecen, haon
Mit gondolsz, hogyan alakulnak a tűzifaárak 2025-ben? Mutatjuk!
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Így alakulnak a tűzifaárak 2025-ben

A Nyírerdő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettesénél, Tölgyfa Gábornál érdeklődtünk az aktualitásokról, trendekről, árakról, és hogy egyáltalán, mekkora dömping zajlik jelenleg. Mint elmondta, 

a lakosság körében az Alföldön, így Debrecen környékén is az akác fafajú tűzifa a legnépszerűbb, de emellett más kemény lombos fafajok is gazdára találnak (ilyenek például a tölgy és a kőris).

 Megjegyezte, az akác népszerűségének az az egyik oka, hogy ez a fajta nyersen is kiválóan ég – bár ez nem írja felül azt a szabályt, hogy a legjobb tűzifa az, amelyik kellően kiszáradt. Erre pedig van is igény, ugyanis arról számolt be, hogy 

a tűzifa értékesítése és vásárlása folyamatos, a nyár második felétől viszont fokozottabb az igény, illetve ősszel, decemberig is megnövekszik a kereslet.  Az árakkal kapcsolatban úgy látja, 2025-ben az elmúlt évek hatásainak következtében kialakult ár a mérvadó, ami fafajtánként és területeként változik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Tűzifaárak Hajdú-Biharban: több százezer forintot költenek az emberek tüzelőre

A püspökladányi Tüzelőcentrumtól is kaptunk választ a fentebb említett kérdésekre, s kiderült, náluk is ugyanúgy az akácfa a legtöbbet eladott fajta, viszont bükkből, tölgyből és fenyőből is nagy a kereslet. 

Jellemzően 40-50 ezer forint körül alakulnak a raklaponkénti tűzifaárak, és azt is megtudtuk, hogy aki rászánja, 2-300 ezer forintot is elkölt a fűtési szezonban tűzifára.

Továbbá, már májusban elkezdődik a dömping, ami egészen októberig tart. – Nagyon sokan inkább azt nézik, hogy minél olcsóbban jöjjenek ki belőle – tájékoztattak minket a Tüzelőcentrum munkatársai. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu