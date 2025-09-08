Drága téli projekt: ennyiért vehetsz tűzifát 2025-ben!

Még tombol a szeptemberi nyár, stabilan 30 Celsius-fok magasságában jár a hőmérséklet, bőven el lehet még menni strandolni, és tervezni a főszezon utáni nyaralást. Lassan viszont a fűtési szezonra sem árt gondolni, különösen azoknak, akik begyújtanak, amikor beköszönt a fázós időszak, ezért gondoltuk, megmutatjuk, hogyan alakulnak a tűzifaárak 2025-ben, hogy akit érint, és még nem szerezte be a tüzelőt, tudjon kalkulálni.

Mit gondolsz, hogyan alakulnak a tűzifaárak 2025-ben? Mutatjuk!

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Így alakulnak a tűzifaárak 2025-ben

A Nyírerdő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettesénél, Tölgyfa Gábornál érdeklődtünk az aktualitásokról, trendekről, árakról, és hogy egyáltalán, mekkora dömping zajlik jelenleg. Mint elmondta,

a lakosság körében az Alföldön, így Debrecen környékén is az akác fafajú tűzifa a legnépszerűbb, de emellett más kemény lombos fafajok is gazdára találnak (ilyenek például a tölgy és a kőris).

Megjegyezte, az akác népszerűségének az az egyik oka, hogy ez a fajta nyersen is kiválóan ég – bár ez nem írja felül azt a szabályt, hogy a legjobb tűzifa az, amelyik kellően kiszáradt. Erre pedig van is igény, ugyanis arról számolt be, hogy

a tűzifa értékesítése és vásárlása folyamatos, a nyár második felétől viszont fokozottabb az igény, illetve ősszel, decemberig is megnövekszik a kereslet. Az árakkal kapcsolatban úgy látja, 2025-ben az elmúlt évek hatásainak következtében kialakult ár a mérvadó, ami fafajtánként és területeként változik.

Tűzifaárak Hajdú-Biharban: több százezer forintot költenek az emberek tüzelőre

A püspökladányi Tüzelőcentrumtól is kaptunk választ a fentebb említett kérdésekre, s kiderült, náluk is ugyanúgy az akácfa a legtöbbet eladott fajta, viszont bükkből, tölgyből és fenyőből is nagy a kereslet.

Jellemzően 40-50 ezer forint körül alakulnak a raklaponkénti tűzifaárak, és azt is megtudtuk, hogy aki rászánja, 2-300 ezer forintot is elkölt a fűtési szezonban tűzifára.

Továbbá, már májusban elkezdődik a dömping, ami egészen októberig tart. – Nagyon sokan inkább azt nézik, hogy minél olcsóbban jöjjenek ki belőle – tájékoztattak minket a Tüzelőcentrum munkatársai.

