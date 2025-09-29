Szeretnél ingyen pénzhez jutni? Jól jöhet a fűtési szezonra!

– Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy önkormányzatunk a rászorulók részére ebben a fűtési idényben is biztosít szociális célú tűzifát – hívja fel a figyelmet a biharnagybajomi önkormányzat a honlapján.

Figyelmeztetnek a kérelmezőre vonatkozó rászorultsági szabályokra, melyek alapján vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki:

aktív korúak ellátására jogosult, vagy

időskorúak járadékára jogosult, vagy

pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra, gyógyszertámogatásra – jogosult, vagy

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

A fentieken túl tűzifát biztosít annak a 65. életévét be nem töltött személynek, akinek:

az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (114.000, -Ft-ot) nem haladja meg,

egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450%-át (128.250, – Ft-ot) nem haladja meg, továbbá

annak a 65. életévét betöltött személynek, akinek

az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át (142.500, -Ft-ot) nem haladja meg,

egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 550%-át (156.750, – Ft-ot) nem haladja meg.

További feltétel, hogy a kérelmező Biharnagybajomban lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen a településen lakjon, továbbá fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezzen.

Hangsúlyozzák, nem jogosult tűzifa támogatásra – függetlenül a fenti feltételek teljesülésétől – az a személy, család, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg. Az igénylés további ügymenetéről az önkormányzat oldalán tájékozódhatnak.

Ajánljuk még: