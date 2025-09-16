2 órája
Az elmúlt napok esői következtében fontos döntés született Hajdú-Biharra vonatkozóan
Az elmúlt napok esőzései után enyhítésről döntöttek a hatóságok, de a lakosság figyelmét továbbra is a fokozott óvatosságra hívják fel.
Megszűnt a tűzgyújtási tilalom több vármegyében is: az elmúlt napok csapadékos időjárása érezhetően csökkentette a tűzveszélyt Hajdú-Biharban és több más térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleménye szerint a lehullott eső mennyisége elegendő volt a felszíni holt biomassza átnedvesítéséhez, ezáltal mérséklődött az erdőtüzek kialakulásának kockázata.
Több vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve a hatóság szeptember 16-tól hat vármegyében – köztük Hajdú-Biharban – visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. A korlátozás Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megszűnt.
Ugyanakkor Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben továbbra is érvényben marad a tiltás, mivel a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére.
A Nébih hangsúlyozza: a feloldás nem jelenti azt, hogy megszűnt volna a tűzveszély.
A szabadtéri tüzek döntő többsége emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért továbbra is fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken.
Az aktuális szabályokról és korlátozásokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalak nyújtanak naprakész információkat.
