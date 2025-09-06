Kezdeti viták, új irány: élhető falut ígér a hajdú-bihari polgármester

Tiszagyulaháza történetében fordulópontot hozott a 2024. június 9-i önkormányzati választás, amikor Herbák József legyőzte az addig öt cikluson át regnáló Mikó Zoltánt. A közel hétszáz lelkes faluban a lakosság változást akart, és az új polgármester azóta igyekszik ennek megfelelni. Mint mondta, munkáját két, még 2022-ben elnyert nagyobb projekt átvételével kezdte, amelyek azonban már a startnál vitákat szítottak.

Az útfelújításokra tenné a hangsúlyt Tiszagyulaháza polgármestere

Forrás: Napló-archív

Tiszagyulaháza-dilemma: horgásztó-fejlesztés vagy útfelújítás?

Az egyik ilyen beruházás egy százmillió forintos horgásztó-fejlesztés, amely során új horgászhelyek, esőbeülők, bográcsozó helyek, filagóriák, játszótér és parkoló is készül a tiszadobi út mellett. A projekt – amelyet elődje álomként dédelgetett – a tervek alapján látványos, de Herbák József szerint elhamarkodott volt ekkora összegben.

Egy meglévő horgásztóra százmillió forintot költeni korai döntésnek tartok. Sokkal nagyobb szükség lett volna belterületi utakra, járdákra, középületek karbantartására

– fogalmazott a Cívishírnek. A lakosság is inkább ezt várná, hiszen a rossz állapotú utcák megnehezítik a mindennapi közlekedést. Mint mondja, a környező települések jó példái is mutatják:

ha az utak rendben vannak, az vonzza az új lakókat, ha viszont elmarad a fejlesztés, akkor nem a közösség hosszú távú épülését szolgálja, hanem a leépülést.

A másik örökölt pályázat a közel 60 millió forintos óvodakonyha-fejlesztésről szól. A tervezésnél felvetődött, hogy a belső térből vennének el, ám ezt az intézmény vezetése nem támogatta, hiszen így is kicsi a csoportszoba. Így az önkormányzat újragondolta a koncepciót, és az épület bővítésével, modern felszerelések beszerzésével kívánják megoldani a helyzetet.

Közben tavasszal elkezdődik a művelődési ház belső felújítása is, amelyre 20 millió forintot sikerült kiharcolni a Versenyképes Járások Program keretében. Ha a második ütem zöld utat kap, a tetőszerkezet teljes cseréjét tervezik. Az orvosi rendelő épületének állapota szintén sürgető, így annak rendbetétele sem tűr halasztást.