2 órája
Kezdeti viták, új irány: élhető falut ígér a hajdú-bihari polgármester
Herbák József polgármester a lakossági igényeket helyezné előtérbe. Járdák, utak, közösségi terek, középületek felújítása és megújuló közmunkaprogram a cél Tiszagyulaháza településén.
Tiszagyulaháza történetében fordulópontot hozott a 2024. június 9-i önkormányzati választás, amikor Herbák József legyőzte az addig öt cikluson át regnáló Mikó Zoltánt. A közel hétszáz lelkes faluban a lakosság változást akart, és az új polgármester azóta igyekszik ennek megfelelni. Mint mondta, munkáját két, még 2022-ben elnyert nagyobb projekt átvételével kezdte, amelyek azonban már a startnál vitákat szítottak.
Tiszagyulaháza-dilemma: horgásztó-fejlesztés vagy útfelújítás?
Az egyik ilyen beruházás egy százmillió forintos horgásztó-fejlesztés, amely során új horgászhelyek, esőbeülők, bográcsozó helyek, filagóriák, játszótér és parkoló is készül a tiszadobi út mellett. A projekt – amelyet elődje álomként dédelgetett – a tervek alapján látványos, de Herbák József szerint elhamarkodott volt ekkora összegben.
Egy meglévő horgásztóra százmillió forintot költeni korai döntésnek tartok. Sokkal nagyobb szükség lett volna belterületi utakra, járdákra, középületek karbantartására
– fogalmazott a Cívishírnek. A lakosság is inkább ezt várná, hiszen a rossz állapotú utcák megnehezítik a mindennapi közlekedést. Mint mondja, a környező települések jó példái is mutatják:
ha az utak rendben vannak, az vonzza az új lakókat, ha viszont elmarad a fejlesztés, akkor nem a közösség hosszú távú épülését szolgálja, hanem a leépülést.
A másik örökölt pályázat a közel 60 millió forintos óvodakonyha-fejlesztésről szól. A tervezésnél felvetődött, hogy a belső térből vennének el, ám ezt az intézmény vezetése nem támogatta, hiszen így is kicsi a csoportszoba. Így az önkormányzat újragondolta a koncepciót, és az épület bővítésével, modern felszerelések beszerzésével kívánják megoldani a helyzetet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Közben tavasszal elkezdődik a művelődési ház belső felújítása is, amelyre 20 millió forintot sikerült kiharcolni a Versenyképes Járások Program keretében. Ha a második ütem zöld utat kap, a tetőszerkezet teljes cseréjét tervezik. Az orvosi rendelő épületének állapota szintén sürgető, így annak rendbetétele sem tűr halasztást.
Újjáéled Tiszagyulaháza közmunkaprogramja
A falu korábban komoly hírnévre tett szert a közmunkaprogrammal, amelyben chilipaprikát és virágpalántákat, virágokat termesztettek. Amikor Herbák József átvette a hivatalt, üres fóliasátrakat talált. –
Az első feladat az volt, hogy ezt újraélesszük. Virágtermesztésbe fogtunk, palántát neveltünk, a szabadföldön burgonyát, hagymát, paprikát, paradicsomot ültettünk. Látjuk, hogy a fóliás kertészetben van a jövő
– mondta.
Jelenleg 12 közmunkást foglalkoztatnak: négyen a varrodában, nyolcan a mezőgazdaságban dolgoznak. A polgármester szeretné visszahozni a termelést kizárólag a fóliasátrakba, ha nem is akkora mértékben, mint korábban, de annyira mindenképpen, hogy a helyiek számára biztosított legyen a vásárlás lehetősége. Terveik között szerepel egy település-karbantartó brigád létrehozása is.
Közösség és lakhatás Tiszagyulaházán
Tiszagyulaháza előnye, hogy közel fekszik Tiszaújvároshoz, Polgárhoz, ahol számos munkahely van. Az ingatlanárak jóval alacsonyabbak, így egy tiszagyulaházi ház árából ott legfeljebb csak telket lehetne vásárolni.
A vonzerőnk nagyban múlik azon, hogy milyen állapotban vannak azutak, járdák, középületek, egyszóval milyen a településkép. Ezért ezek javítása ennek az önkormányzati ciklusnak legfőbb célkitűzése
– hangsúlyozta Herbák József.
A település a közösségi programokban is tartja a hagyományokat: lesz idősek napi rendezvény, karácsonyi élelmiszercsomag-osztás, sőt, új támogatási formákat is bevezetnének, mint az iskolakezdési és az újszülött-támogatás.
Tiszagyulaháza új polgármestere tehát a realitások és a lakossági igények felől közelíti a fejlesztéseket. Bár kénytelen folytatni elődje projektjeit,
saját elképzeléseiben az utak, a járdák, az intézmények felújítása, valamint a közmunkaprogram újraélesztése állnak a középpontban.
A falu számára ez jelenti a biztos alapot a jövőhöz – a mindennapok élhetőbbé tételét és a közösség megtartó erejének növelését.
Ajánljuk még: