Várossá válásának 25. évfordulóját ünnepelték a hajdú-bihari településen

A több mint 800 éves település újkori történetének legjelentősebb eseményére, az ismételt várossá válás 25. születésnapjára emlékeztek Tiszacsegén szerdán - írja közösségi oldalán Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

Várossá válásának 25. évfordulóját ünnepelte Tiszacsege

Forrás: Facebook / Tiszacsege város önkormányzata

Kiemelte, a múlt hagyományain modern kisváros született - új óvodával, felújított iskolával, sportcsarnokkal, műfüves pályával, szolgáltató csarnokkal, piaccal, megújult belterületi és külterületi úttal, felújított református templommal.

