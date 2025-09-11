Évforduló
Várossá válásának 25. évfordulóját ünnepelték a hajdú-bihari településen
Több mint 800 éves történelme van a településnek. Huszonöt éve lett város Tiszacsege.
A több mint 800 éves település újkori történetének legjelentősebb eseményére, az ismételt várossá válás 25. születésnapjára emlékeztek Tiszacsegén szerdán - írja közösségi oldalán Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője.
Kiemelte, a múlt hagyományain modern kisváros született - új óvodával, felújított iskolával, sportcsarnokkal, műfüves pályával, szolgáltató csarnokkal, piaccal, megújult belterületi és külterületi úttal, felújított református templommal.
