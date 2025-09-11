szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

21°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évforduló

1 órája

Várossá válásának 25. évfordulóját ünnepelték a hajdú-bihari településen

Címkék#tiszacsege#város#ünnepség#születésnap

Több mint 800 éves történelme van a településnek. Huszonöt éve lett város Tiszacsege.

Haon.hu

A több mint 800 éves település újkori történetének legjelentősebb eseményére, az ismételt várossá válás 25. születésnapjára emlékeztek Tiszacsegén szerdán - írja közösségi oldalán Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

Várossá válásának 25. évfordulóját ünnepelte Tiszacsege
Várossá válásának 25. évfordulóját ünnepelte Tiszacsege
Forrás: Facebook / Tiszacsege város önkormányzata

Kiemelte, a múlt hagyományain modern kisváros született - új óvodával, felújított iskolával, sportcsarnokkal, műfüves pályával, szolgáltató csarnokkal, piaccal, megújult belterületi és külterületi úttal, felújított református templommal. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu