Fejlődő település

1 órája

A turisták célpontjává vált a hajdú-bihari település

A Tisza-parti kisváros már valódi üdülőhelyként vonzza a turistákat. A népszerűség többletfeladatokat is hoz Tiszacsege számára.

BDR Média

Tiszacsege egyre ismertebbé válik az üdülni vágyók körében, és ez nem csupán nyári látogatottsági adatokat jelent, hanem kézzelfogható gazdasági hasznot is hoz a településnek. A Tisza-parti kisváros nemcsak stranddal, hanem kerékpárúttal, komppal, csárdával, horgászati lehetőségekkel és természetközeli élményekkel is várja a látogatókat. A városvezetés szerint Tiszacsege egyszerre Tisza-parti és hortobágyi település, ahol a turisztikai vonzerő és a vendégszeretet kéz a kézben jár. A megnövekedett érdeklődés ugyan többletfeladatot ró az önkormányzatra, de összességében pozitív a mérleg – tudatta a Cívishír.

Tiszacsege egyre ismertebbé válik az üdülni vágyók körében
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Egyre csak nő Tiszacsege turisztikai vonzereje

A nyári szezonban jelentősen megnő a forgalom Tiszacsegén, ami a szolgáltatások igénybevételében is megmutatkozik. A vendégek szállást keresnek, vásárolnak, igénybe veszik a helyi éttermek, boltok kínálatát – ez pedig növeli a vállalkozók bevételeit, és ezzel együtt a város adóbevételeit is. A polgármester szerint az üdülőjelleg kézzelfogható gazdasági előnnyel jár, különösen az iparűzési adón keresztül, amely a megnövekedett forgalommal arányosan növekszik.

A településen számos szálláshely működik, ezek szintén részesülnek a vendégforgalomból. Az itt megszállók nemcsak a strandra látogatnak el, hanem felfedezik a környéket is: a Hortobágy, Tokaj, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc vagy akár Eger is könnyen megközelíthető innen, így többnapos kirándulásra is alkalmas bázissá vált a kisváros.

A strand és a Tisza-part kiemelkedő vonzerőt jelent, de a lehetőségek itt nem merülnek ki. A város része az EuroVelo kerékpárút-hálózatnak, a gáton kiváló minőségű aszfaltozott út vezet, ahol akár Tiszadobig, de a Tisza-tó körül is tehetnek kört a bringások. Aki szeretne, komppal kelhet át a folyón, és Poroszló vagy más Tisza-tavi települések érintésével térhet vissza Csegére.

A víz és a természet közelsége mellett lovaglási lehetőség is adott, és az aktív kikapcsolódást keresők mellett a természetbarátok is megtalálják számításaikat: 

  • madárleshelyek, 
  • gyalogos túralehetőségek, 
  • Hortobágy közelsége.

Szeli Zoltán polgármester szerint Tiszacsege nemcsak a Tisza-parti hangulatról, hanem a pusztai élményről is szól, hiszen ha valaki kilép a városból, máris a Hortobágyon találja magát.

Fontos a biztonság

A nyári szezonon túl azonban az üdülőövezetekben kevesebben élnek, ami az önkormányzat számára folyamatos feladatokat jelent. Az utak karbantartását, a hóeltakarítást, a közterületek gondozását nem lehet időszakosan kezelni – ezek a költségek az alacsonyabb téli lakosságszám ellenére is jelentkeznek. Ebben segítenek az üdülőtulajdonosoktól származó adóbevételek, amelyek pótolják az önkormányzat többletkiadásait.

A biztonság fenntartása is fontos feladat. A rendőrség és a polgárőrség jelenléte kiterjed az üdülőövezetekre is, különösen a szezonon kívüli időszakban. Ez is része annak a törekvésnek, hogy a város ne csak nyáron, hanem egész évben biztonságos, élhető és rendezett képet mutasson.

Tiszacsege mára valóban üdülőhellyé vált, ahol nemcsak a strand, hanem a környező természeti értékek, a bringaút, a Tisza és a Hortobágy közelsége is vonzza a látogatókat. A növekvő vendégforgalom gazdaságilag is érezhető, és hozzájárul a város fenntartásához. Ugyanakkor ez a népszerűség folyamatos felkészülést és munkát kíván a városvezetéstől: karbantartás, közbiztonság, szolgáltatások biztosítása – mind részei annak, hogy Tiszacsege ne csak látványos, hanem működőképes üdülőhely is maradjon.

