Közbiztonság

41 perce

Nincs baj a közbiztonsággal ezen a hajdú-bihari településen, pedig a turizmus is erős ott

Címkék#rendőrség#tiszacsege#önkormányzat#polgárőrség#közbiztonság

A rendőrség és az önkormányzat is teszi a dolgát a városban. Tiszacsege közbiztonsága stabil, de vannak még teendők.

BDR Média

Jó hírekkel érkezett a rendőrség a tiszacsegei képviselő-testület közelmúltban megtartott ülésére. Az éves beszámolóját taglaló balmazújvárosi rendőrkapitányság vezetője szerint a térség közbiztonsága kimondottan jónak mondható, és ez Tiszacsegére is érvényes – tudatta a Cívishír. Kiemelt esemény az elmúlt évben nem történt, kirívó eset alig akadt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének teendők: a közlekedési morál, a technikai feltételek és a turisztikai nyomás egyaránt újabb kihívások elé állítja a rendvédelmet és az önkormányzatot is.

Tiszacsege közbiztonsága stabil, de vannak még teendők.
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Tiszacsege: A kompkikötő is kapu a városra

A rendőrség éves beszámolója alapján Tiszacsege közbiztonsága és közrendje stabil, az elmúlt évben nem történt olyan kiemelkedő esemény, amely zavarta volna a település életét. A statisztikák alapján az adatok évről évre javulnak, és az általános közbiztonsági helyzet jónak mondható a városban.

A rendőrkapitány azonban jelezte, hogy mindig lehet előre lépni, és ezzel Szeli Zoltán polgármester is egyetért. Például a közlekedési morált lehetne javítani. A városvezető külön kiemelte a település vasúti átjárójától a Tisza-partig vezető útját, amely hosszú, egyenes és jellemzően túl gyorsan haladnak rajta a közlekedők. 

Ennek egyik oka éppen az, hogy az utóbbi időszakban több útszakasz is megújult, és az új aszfalt gyakran „csábítja” gyorsabb haladásra a járművezetőket. Lakossági jelzések is érkeztek, miszerint a sebességhatárokat többen figyelmen kívül hagyják. Ennek ellensúlyozására sebességkorlátozó táblák kihelyezését és fekvőrendőrök telepítését javasolják, amiben az önkormányzat szerepvállalása is szükséges lehet.

A beszámoló kitért a tudatmódosító szerek jelenlétére is, de megállapította: 

  • Ez nem jellemző a városra, a rendőrség nem tapasztalt ilyen irányú problémát. 
  • Ittas járművezetés ugyan előfordult – a Tiszán vízi jármű esetében is –, de ezek nem tekinthetők tömeges vagy rendszerszintű problémának.

A közbiztonság fenntartásán dolgozik a tiszacsegei önkormányzat és polgárőrség is

A közbiztonság fenntartása nem kizárólag a rendőrség feladata – az önkormányzattal közösen, több szereplő együttműködésével érhető el. Fontos része ennek a helyi polgárőrség, amely jelenleg átalakuláson megy keresztül. A városvezetés bízik benne, hogy a megújult szervezet hatékonyabb működést hoz, különösen akkor, ha szorosabban együttműködik a rendőrséggel.

A polgárőrök munkáját az önkormányzat is támogatja, méghozzá pályázati úton, egy kifejezetten civil szervezetek számára létrehozott keretből. Ezen felül a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetségen keresztül állami forrásokhoz is jutnak a tiszacsegei polgárőrök. Ennek köszönhetően több területet tudnak bejárni, és hatékonyabban tudják segíteni a rend fenntartását.

Tiszacsege rendelkezik térfigyelő kamerarendszerrel is, amely szintén hozzájárul a közbiztonsághoz. A kamerák visszatartó erővel is bírnak, ugyanakkor a technológia már elavultnak számít. A Versenyképes Járások Program keretében a teljes rendszer megújítása szerepel a tervek között.

Az új kamerák nagyobb felbontásúak lennének és három ponton rendszámfelismerő eszközökkel is kiegészülnének.

Kihívások a tiszacsegei turizmus területén

További kihívást jelent a város számára, hogy Tiszacsege a Tisza-tavi Turisztikai Régió része, vagyis a nyári időszakban számos vendég és turista fordul meg a településen. Ez többletfeladatokat ró a rendőrségre és az önkormányzatra egyaránt. A fokozott nyári forgalom, az üdülőövezet megléte, valamint a komp és a strand működése mind olyan elem, amelyek miatt a megszokottól nagyobb figyelmet igényel a közbiztonság.

A vízi területek felügyeletét az észak-magyarországi vízi rendészet biztosítja. Egy külön vízi rendőr jelenléte garantálja a rendet a Tiszán és annak partján. A kompkikötő, az üdülőterületek, valamint a strand újabb „kapukat” jelentenek a város felé, így a felügyelendő terület is jelentősen megnőtt.

Összességében elmondható, hogy Tiszacsege közbiztonsága stabil, a rendőrség szerint a város nyugodt, jól kezelhető körzetnek számít. Kirívó bűncselekmények, rendszeres problémák nincsenek, ugyanakkor a közlekedési fegyelem és a technikai fejlesztések terén még van mit tenni. 

A polgárőrség megerősítése: a kamerarendszer korszerűsítése, valamint a megnövekedett turisztikai forgalom kezelése közös feladatot ró a városra és a rendvédelemre. A cél továbbra is az, hogy Tiszacsege ne csak élhető, hanem biztonságos kisváros is maradjon – minden évszakban, minden körülmények között.

