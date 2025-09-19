Nincs baj a közbiztonsággal ezen a hajdú-bihari településen, pedig a turizmus is erős ott

Jó hírekkel érkezett a rendőrség a tiszacsegei képviselő-testület közelmúltban megtartott ülésére. Az éves beszámolóját taglaló balmazújvárosi rendőrkapitányság vezetője szerint a térség közbiztonsága kimondottan jónak mondható, és ez Tiszacsegére is érvényes – tudatta a Cívishír. Kiemelt esemény az elmúlt évben nem történt, kirívó eset alig akadt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének teendők: a közlekedési morál, a technikai feltételek és a turisztikai nyomás egyaránt újabb kihívások elé állítja a rendvédelmet és az önkormányzatot is.

Tiszacsege közbiztonsága stabil, de vannak még teendők.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Tiszacsege: A kompkikötő is kapu a városra

A rendőrség éves beszámolója alapján Tiszacsege közbiztonsága és közrendje stabil, az elmúlt évben nem történt olyan kiemelkedő esemény, amely zavarta volna a település életét. A statisztikák alapján az adatok évről évre javulnak, és az általános közbiztonsági helyzet jónak mondható a városban.

A rendőrkapitány azonban jelezte, hogy mindig lehet előre lépni, és ezzel Szeli Zoltán polgármester is egyetért. Például a közlekedési morált lehetne javítani. A városvezető külön kiemelte a település vasúti átjárójától a Tisza-partig vezető útját, amely hosszú, egyenes és jellemzően túl gyorsan haladnak rajta a közlekedők.

Ennek egyik oka éppen az, hogy az utóbbi időszakban több útszakasz is megújult, és az új aszfalt gyakran „csábítja” gyorsabb haladásra a járművezetőket. Lakossági jelzések is érkeztek, miszerint a sebességhatárokat többen figyelmen kívül hagyják. Ennek ellensúlyozására sebességkorlátozó táblák kihelyezését és fekvőrendőrök telepítését javasolják, amiben az önkormányzat szerepvállalása is szükséges lehet.

A beszámoló kitért a tudatmódosító szerek jelenlétére is, de megállapította:

Ez nem jellemző a városra, a rendőrség nem tapasztalt ilyen irányú problémát.

Ittas járművezetés ugyan előfordult – a Tiszán vízi jármű esetében is –, de ezek nem tekinthetők tömeges vagy rendszerszintű problémának.

A közbiztonság fenntartásán dolgozik a tiszacsegei önkormányzat és polgárőrség is

A közbiztonság fenntartása nem kizárólag a rendőrség feladata – az önkormányzattal közösen, több szereplő együttműködésével érhető el. Fontos része ennek a helyi polgárőrség, amely jelenleg átalakuláson megy keresztül. A városvezetés bízik benne, hogy a megújult szervezet hatékonyabb működést hoz, különösen akkor, ha szorosabban együttműködik a rendőrséggel.