Helyi közélet

1 órája

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány figyelmeztet

Címkék#Tarr Zoltán#Tisza-adó#kalkulátor

 A Tisza Párt kiszivárgott dokumentumai szerint 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be. Az Ellenállás Mozgalom szerint ez minden családot érintene.

A közlemény alapján a Tisza-adó valódi veszély: még azok is többet fizetnének, akik átlag alatt keresnek. Ez brutális tehernövekedést jelentene a hajdú-bihari családoknak is.
Tarr Zoltán szavai világossá tették, hogy a párt tudatosan titkolózik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ez a kijelentés leleplezi a Tisza politikáját.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányban mutatja meg a titkolt megszorításokat.
Forrás:  Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Az országos kampány részeként online kalkulátor segít megérteni, pontosan mennyit venne el a Tisza-adó a magyaroktól. A számítások egyértelműen mutatják, hogy mindenki rosszabbul járna.

A mozgalom hangsúlyozza: a választók félrevezetése elfogadhatatlan. A kampány célja, hogy mindenki tisztában legyen a következményekkel, mielőtt szavazna.

