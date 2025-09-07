Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány figyelmeztet

A közlemény alapján a Tisza-adó valódi veszély: még azok is többet fizetnének, akik átlag alatt keresnek. Ez brutális tehernövekedést jelentene a hajdú-bihari családoknak is.

Tarr Zoltán szavai világossá tették, hogy a párt tudatosan titkolózik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ez a kijelentés leleplezi a Tisza politikáját.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányban mutatja meg a titkolt megszorításokat.

Az országos kampány részeként online kalkulátor segít megérteni, pontosan mennyit venne el a Tisza-adó a magyaroktól. A számítások egyértelműen mutatják, hogy mindenki rosszabbul járna.

A mozgalom hangsúlyozza: a választók félrevezetése elfogadhatatlan. A kampány célja, hogy mindenki tisztában legyen a következményekkel, mielőtt szavazna.

