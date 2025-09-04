1 órája
Így venné ki a pénzt a hajdú-bihari turizmusból a Tisza-adó
Veszélybe sodorná Hajdú-Bihar turizmusát? Komoly turisztikai és gazdasági kockázattal járhat a Tisza-adó.
Futótűzként járja körbe a sajtót a közelmúltban napvilágot látott hír, miszerint többkulcsos személyi jövedelemadó rendszert vezetne be a Tisza Párt, amennyiben megnyernék a 2026-os választást. Ez az intézkedés jelentősen befolyásolná az emberek pénztárcáját, legalábbis így vélekednek azok a szavazó polgárok, akiket nemrégiben megkérdeztünk. Viszont nagy fejtörést okoz az is, hogy milyen hatást gyakorolna a munkaerőpiacra a Tisza-adó, ezzel kapcsolatban pedig Priczinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke szavait idézte a Magyar Nemzet, ugyanis az elnök a számok nyelvén vetítette előre a lehetséges következményeket.
Tisza-adó: komoly veszélyben a fizetések?
Priczinger Péter kifejtette, több turisztikai munkakört illetően is megvizsgálták, hogyan alakulnának a bruttó bérek a Tisza Párt által bevezetni tervezett adókulcsokkal. Ennek alapján az látszik, hogy a különleges képesítést és komoly szakmai tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel bíró munkakörökben
éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehetne a bérkiesés – ugyanakkor azok a szakemberek, akik kevesebbet keresnek, ugyanúgy megszenvednék állítása szerint, mert úgy véli, százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak éves viszonylatban.
Az elnök leszögezte, a turisztikai ágazat gerincét a szállodákban, panziókban, a vendéglátó egységekben, a látogatóközpontokban, múzeumokban, a fürdőkben, a strandokon, a közlekedési vállaltoknál dolgozó 450 ezer ember jelenti, akiknek a munkája generálja a GDP 14 százalékát. Mint elmondta, ez az ő zsebüket is érzékenyen érinthetné, hiszen 452 911 forint volt a havi bruttó átlagkeresetük 2025 júniusában.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Veszélyben lenne a turizmus Debrecenben, sőt, egész Hajdú-Biharban? Ezt okozhatja a Tisza-adó térségünkben
Úgy látja, hogy a vállalkozások versenyképességének rovására is menne a Tisza adózási rendszere: az állásajánlatokra jelentkező szállodai szakemberek, séfek, szakácsok, utazásszervezők nem (még a jelenlegitől is) kevesebbet akarnak keresni, hanem többet, viszont amennyiben a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, és nincs lehetőségük minőségi munkaerőt alkalmazni, akkor csökkenni fog a szolgáltatás színvonala is.
Hajdú-Biharra nézve sem túl kecsegtető a helyzet: Debrecen idegenforgalmának növekedése több, mint impozáns, de említhetnénk akár Hajdúszoboszlót is Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, a Hungarospa kapcsán, így rengeteg munkavállaló pénztárcáját érintené a Tisza Párt adóterve.
De nem csak a turizmust érintené negatívan a Tisza-adó. Csökkenne a tanárok fizetése, az egészségügyben dolgozók bére, semmivé válna a bírák béremelése, s a feldolgozóiparban foglalkoztatottak is megéreznék a Tisza-adó hatását. Mutatjuk a megdöbbentő számokat a hajdú-bihari adatokra vetítve:
Százezres nagyságú pénz, amit a Tisza-adó venne ki az emberek zsebéből
Ajánljuk még:
Egész Hajdú-Bihar mulatozni fog szeptember első hétvégéjén – egy rakás ingyenes programot találtunk
Te is ide akarsz majd költözni, ha meglátod, micsoda lakópark épül Hajdú-Biharban!