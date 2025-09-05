Pósán László: a fekete gazdaságot erősítené a béreket gyengítené a háromkulcsos adó

Az Index birtokába jutott dokumentumoknak köszönhetően a napokban kiszivárgott, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja háromkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetését tervezné. A Tisza-adó néven elhíresült intézkedés következményeiről a Haon Pósán Lászlót kérdezte. Az országgyűlési képviselő rámutatott, habár valóban napvilágot láttak Magyar Péterék gazdasági elképzeléseinek az adóra vonatkozó szegmensei, vannak egyéb tényezők, amik hátrányosan érintik a jövedelmet. Mint fogalmazott, ezek kisebb figyelmet kaptak, és nem olyan közvetettek, mint a személyi jövedelemadó, de legalább ilyen nagy horderejűek.

Pósán László szerint a Tisza-adó jelentősen csökkentené a dolgozók nettó jövedelmét

Forrás: Napló-archív

Az egyik ilyen, amit Magyar Péter augusztus 20-án mondott, miszerint

le kell válni az orosz olajról.

A képviselő szerint ez azért problémás, mert annak a pótlása fizikailag sem kivitelezhető, mivel nincs akkora kapacitású csőrendszer, az Adria-kőolajvezeték ugyanis nem képes fedezni Magyarország szükségletét. Ráadásul roppant magas a tranzitdíj, mivel a horvátok értelemszerűen üzletet látnak benne. Az oroszokkal ellenben hosszú távú megállapodásunk van, amely rögzíti az árakat. A magyarországi üzemanyagok nagy részét olyan finomítókban készítik, amelyek az orosz kőolajra vannak optimalizálva, melynek más az összetétele, mint a közel-keleti nyersolajnak. Ezeket a finomítókat nem lehet egyszerűen átállítani egy más típusú olaj üzemanyaggá történő átalakítására. Nem véletlenül nyilatkozta a napokban Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, hogy mindez óhatatlanul dráguláshoz vezetne: a jelenlegi kalkuláció szerint ezer forint feletti benzin- és gázolajárat takarna.

Fontos tudni, hogy az üzemanyag ára minden termékben megjelenik, hiszen a bolti árképzés része a szállítási költség. Ez a lépés óriási drágulást hozna, jelentősen apasztva a reáljövedelmeket

– figyelmeztetett. Pósán László emlékeztetett arra is, a Tisza Pártnál többször felmerült, hogy a jelenlegi családtámogatási rendszert elhibázottnak, igazságtalannak és részrehajlónak tekintik. Emiatt megszüntetnék az olyan konstrukciókat a magyar adórendszerben, amely szerint az édesanyák vagy a 25 év alattiak nem fizetnek adót, de ennek esne áldozatul a 13. havi nyugdíj is. A képviselő szerint egyértelmű, hogy mind az orosz olajtól való elszakadás, mind a támogatások megvonása a brüsszeli narratívát tükrözi, ahogy a rezsicsökkentés eltörlése is, amely lépés megháromszorozná a villany-, a gáz- és a vízszámlát és a szemétszállítási díjat minden magyar ember számára.