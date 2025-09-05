31 perce
Pósán László: a fekete gazdaságot erősítené a béreket gyengítené a háromkulcsos adó
Az országgyűlési képviselő szerint a Tisza Párt intézkedései nem csak az emberek jövedelmét zsugorítanák. Elmondta a véleményét a Tisza-adóról és a családtámogatásokra leselkedő veszélyekről is.
Az Index birtokába jutott dokumentumoknak köszönhetően a napokban kiszivárgott, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja háromkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetését tervezné. A Tisza-adó néven elhíresült intézkedés következményeiről a Haon Pósán Lászlót kérdezte. Az országgyűlési képviselő rámutatott, habár valóban napvilágot láttak Magyar Péterék gazdasági elképzeléseinek az adóra vonatkozó szegmensei, vannak egyéb tényezők, amik hátrányosan érintik a jövedelmet. Mint fogalmazott, ezek kisebb figyelmet kaptak, és nem olyan közvetettek, mint a személyi jövedelemadó, de legalább ilyen nagy horderejűek.
Az egyik ilyen, amit Magyar Péter augusztus 20-án mondott, miszerint
le kell válni az orosz olajról.
A képviselő szerint ez azért problémás, mert annak a pótlása fizikailag sem kivitelezhető, mivel nincs akkora kapacitású csőrendszer, az Adria-kőolajvezeték ugyanis nem képes fedezni Magyarország szükségletét. Ráadásul roppant magas a tranzitdíj, mivel a horvátok értelemszerűen üzletet látnak benne. Az oroszokkal ellenben hosszú távú megállapodásunk van, amely rögzíti az árakat. A magyarországi üzemanyagok nagy részét olyan finomítókban készítik, amelyek az orosz kőolajra vannak optimalizálva, melynek más az összetétele, mint a közel-keleti nyersolajnak. Ezeket a finomítókat nem lehet egyszerűen átállítani egy más típusú olaj üzemanyaggá történő átalakítására. Nem véletlenül nyilatkozta a napokban Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, hogy mindez óhatatlanul dráguláshoz vezetne: a jelenlegi kalkuláció szerint ezer forint feletti benzin- és gázolajárat takarna.
Fontos tudni, hogy az üzemanyag ára minden termékben megjelenik, hiszen a bolti árképzés része a szállítási költség. Ez a lépés óriási drágulást hozna, jelentősen apasztva a reáljövedelmeket
– figyelmeztetett. Pósán László emlékeztetett arra is, a Tisza Pártnál többször felmerült, hogy a jelenlegi családtámogatási rendszert elhibázottnak, igazságtalannak és részrehajlónak tekintik. Emiatt megszüntetnék az olyan konstrukciókat a magyar adórendszerben, amely szerint az édesanyák vagy a 25 év alattiak nem fizetnek adót, de ennek esne áldozatul a 13. havi nyugdíj is. A képviselő szerint egyértelmű, hogy mind az orosz olajtól való elszakadás, mind a támogatások megvonása a brüsszeli narratívát tükrözi, ahogy a rezsicsökkentés eltörlése is, amely lépés megháromszorozná a villany-, a gáz- és a vízszámlát és a szemétszállítási díjat minden magyar ember számára.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
– Ehhez jön a személyi jövedelemadó (szja) kérdésköre. Jól látható, hogy míg Gyurcsány Ferenc volt a mester, Magyar Péter a tanítvány. Azt az aljas és cinikus tettet, miszerint adócsökkentést jelentenek be, de aztán az ellenkezőjét teszik, először a baloldali kormány cselekedte 2006-ban. Nemcsak ígérték az adócsökkentést, hanem a parlamentben el is fogadtatták, majd a választások után a valódi szándékot tükröző adóemeléseket hajtották végre – ecsetelte Pósán László.
Vitányi István: a dolgozók 90 százalékát érintené súlyosan a Tisza-adó
A Tisza-adóval nagymértékben csökkenne az emberek keresete
Jelenleg Magyarországon egykulcsos adórendszer van hatályban, egységesen 15 százalék szja-t fizet mindenki. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének kiszivárgott dokumentumai alapján megszorító intézkedésekkel vennék el az emberektől a pénzt: a többkulcsos adórendszer alapján 415 ezer forintos bruttó keresetig maradna meg a 15 százalék, 625 ezerig 22 százalék, a 625 ezer forint feletti havi bruttó jövedelemmel rendelkezők esetében pedig 33 százalékos szja-t vonnának.
A minimálbér Magyarországon 2025-ben bruttó 290 ezer 800, míg a garantált bérminimum 348 ezer 800 forint, így a Tisza-adó bevezetése esetén ezekhez közeli fizetéseknél nem történne változtatás, minden egyéb keresetet negatívan érintene. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a bruttó átlagbér 704 ezer 400 forint, ebben nyilván az orvos, a bankigazgató és a közmunkán lévők bére is beletartozik, de elmondható, hogy jelentős számú adófizető 415 ezer forintnál többet keres, az ő fizetésük mind érintett lenne. Pósán László szerint ezzel az eddigi évek során lépésről lépésre felépített bérnövekmények szétmorzsolódnának.
A jelenlegi adatokkal, átlagkeresettel, foglalkoztatási aránnyal számolva a Tisza Párt adózási rendszere nagyságrendileg 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből éves szinten. Ez a megvonás egy foglalkoztatottra vetítve 276 ezer forint lenne. Egy átlagos rendőr bére évente 155 ezer forinttal lenne kevesebb, egy középiskolai tanárnak 33 ezer forinttal lenne kevesebb a havi nettó jövedelme
– vázolta fel. Hozzátette, a Covid idején nagy arányban rendezték az orvosi béreket: mára egy régóta pályán lévő szakorvos átlagosan 2 millió 511 ezer forintot keres egy hónapban, így ők havi szinten 285 ezer forinttal vinnének haza kevesebbet. Mint fogalmazott, hosszan lehetne sorolni azokat a szakmákat, amelyet negatívan érintene a szabályozás, ami hátrányosan érintené a magyar bérek versenyképességét, és a foglalkoztatottságot is visszavetné.
Ez utóbbival kapcsolatban elmondta, a jelenlegi 15 százalékos szja-val, illetve Európa legalacsonyabb társasági adója mellett megéri legálisan foglalkoztatni a munkaadóknak. Ha nőne az adó, akkor értelemszerűen minden kapcsolódó járulék növekedne, ami munkáltatói terheket is felsrófolná. Egy foglalkoztató sokkal inkább abban lenne érdekelt, hogy feketén alkalmazza a dolgozóit, és zsebből fizesse ki a bérüket, ami tovább csökkentené az állami költségvetési bevételt – mutatott rá a képviselő. Úgy látja, az elmúlt másfél évtized gazdaságot kifehérítő programja összeomlana.
Pósán László szerint ezzel a tiszás közgazdászok is tisztában vannak, azonban Brüsszel felől elvárás, hogy a multikat érintő különadókat vezessék ki, és helyette a pénzt a lakosságtól gyűjtsék be. Ráadásul az Európai Unió javaslata szerint a tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna megsegítésére kellene fordítaniuk, így ez az összeg adott lenne.
Százezres nagyságú pénz, amit a Tisza-adó venne ki az emberek zsebéből
A családok helyett Brüsszelt támogatnák
A képviselő arról is szót ejtett, hogy ugyan kisebb figyelmet kapott, ám a Tisza Párt adótervezetében egy másik veszélyes dolog is felfedezhető: a szolidaritási adó. A főként céges világot érintő javaslat alapján mindazok a vállalkozások, amelyek pályázaton nyertek forrást beruházásokra, 10 évre visszamenőleg a profitjuk egy jelentős részét vissza kellene fizetniük extra adóként. Szerinte ezzel a jogbiztonság alapvető elve sérülne, hiszen a cégek nem véletlenül, hanem adott kiírási feltételek mentén nyertek el beruházásokat támogató forrásokat, aminek a célja az volt, hogy a termelékenységüket növelje. Pósán László szerint ez oda vezetne, hogy adott cégek szűnnének meg, hogy aztán új néven folytassák a korábbi tevékenységüket. Összességében úgy látja, a megszorításokkal csak az adók kikerülésének gyakorlatát gyarapítanák a szürke és a fekete gazdaságot erősítve.
Idén és 2026-ban lépnek életbe azok a jogszabályok, amelyek Európa legnagyobb adócsökkentését jelentenék a családok vonatkozásában. A legalacsonyabb szja mellett júliustól adómentes lett a Csecsemőgondozási díj (CSED), a Gyermekgondozási Díj (GYED) és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák is szja-mentesek lesznek, amely a 40 év alatti kétgyermekes anyák esetében is életbe lép, 2026-ban pedig két lépésben megduplázódik a családi adókedvezmény
– emlékeztetett az országgyűlési képviselő. Mint fogalmazott, ezt tartalmazza a polgári oldal, míg adóemelést a Tisza Párt. Pósán László úgy véli, mindenki dönthet a saját élethelyzete alapján, de megjegyezte, a történelemben arra még nem látott példát, hogy tömegek pártfogolták volna a magasabb adózást.
Több mint 1400 gyerek maradt étkeztetés nélkül Balmazújvároson, a Belügyminisztériumnak kellett közbelépnie
Népszerű áruházlánc üzlete nyílik meg hamarosan Hajdú-Biharban – ennek örülni fognak a lakók!
Életét vesztette egy fiatal lány a debreceni buszállomáson - állították többen is, kiderítettük, mi történt!