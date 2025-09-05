szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

32°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza-adó

31 perce

Pósán László: a fekete gazdaságot erősítené a béreket gyengítené a háromkulcsos adó

Címkék#Tisza Párt#Magyar Péter#Pósán László

Az országgyűlési képviselő szerint a Tisza Párt intézkedései nem csak az emberek jövedelmét zsugorítanák. Elmondta a véleményét a Tisza-adóról és a családtámogatásokra leselkedő veszélyekről is.

Haon.hu

Az Index birtokába jutott dokumentumoknak köszönhetően a napokban kiszivárgott, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja háromkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetését tervezné. A Tisza-adó néven elhíresült intézkedés következményeiről a Haon Pósán Lászlót kérdezte. Az országgyűlési képviselő rámutatott, habár valóban napvilágot láttak Magyar Péterék gazdasági elképzeléseinek az adóra vonatkozó szegmensei, vannak egyéb tényezők, amik hátrányosan érintik a jövedelmet. Mint fogalmazott, ezek kisebb figyelmet kaptak, és nem olyan közvetettek, mint a személyi jövedelemadó, de legalább ilyen nagy horderejűek.

pósán lászló, debrecen, tisza-adó
Pósán László szerint a Tisza-adó jelentősen csökkentené a dolgozók nettó jövedelmét
Forrás:  Napló-archív

Az egyik ilyen, amit Magyar Péter augusztus 20-án mondott, miszerint 

le kell válni az orosz olajról.

A képviselő szerint ez azért problémás, mert annak a pótlása fizikailag sem kivitelezhető, mivel nincs akkora kapacitású csőrendszer, az Adria-kőolajvezeték ugyanis nem képes fedezni Magyarország szükségletét. Ráadásul roppant magas a tranzitdíj, mivel a horvátok értelemszerűen üzletet látnak benne. Az oroszokkal ellenben hosszú távú megállapodásunk van, amely rögzíti az árakat. A magyarországi üzemanyagok nagy részét olyan finomítókban készítik, amelyek az orosz kőolajra vannak optimalizálva, melynek más az összetétele, mint a közel-keleti nyersolajnak. Ezeket a finomítókat nem lehet egyszerűen átállítani egy más típusú olaj üzemanyaggá történő átalakítására. Nem véletlenül nyilatkozta a napokban Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, hogy mindez óhatatlanul dráguláshoz vezetne: a jelenlegi kalkuláció szerint ezer forint feletti benzin- és gázolajárat takarna.

Fontos tudni, hogy az üzemanyag ára minden termékben megjelenik, hiszen a bolti árképzés része a szállítási költség. Ez a lépés óriási drágulást hozna, jelentősen apasztva a reáljövedelmeket

 – figyelmeztetett. Pósán László emlékeztetett arra is, a Tisza Pártnál többször felmerült, hogy a jelenlegi családtámogatási rendszert elhibázottnak, igazságtalannak és részrehajlónak tekintik. Emiatt megszüntetnék az olyan konstrukciókat a magyar adórendszerben, amely szerint az édesanyák vagy a 25 év alattiak nem fizetnek adót, de ennek esne áldozatul a 13. havi nyugdíj is. A képviselő szerint egyértelmű, hogy mind az orosz olajtól való elszakadás, mind a támogatások megvonása a brüsszeli narratívát tükrözi, ahogy a rezsicsökkentés eltörlése is, amely lépés megháromszorozná a villany-, a gáz- és a vízszámlát és a szemétszállítási díjat minden magyar ember számára.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

– Ehhez jön a személyi jövedelemadó (szja) kérdésköre. Jól látható, hogy míg Gyurcsány Ferenc volt a mester, Magyar Péter a tanítvány. Azt az aljas és cinikus tettet, miszerint adócsökkentést jelentenek be, de aztán az ellenkezőjét teszik, először a baloldali kormány cselekedte 2006-ban. Nemcsak ígérték az adócsökkentést, hanem a parlamentben el is fogadtatták, majd a választások után a valódi szándékot tükröző adóemeléseket hajtották végre – ecsetelte Pósán László.

A Tisza-adóval nagymértékben csökkenne az emberek keresete

Jelenleg Magyarországon egykulcsos adórendszer van hatályban, egységesen 15 százalék szja-t fizet mindenki. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének kiszivárgott dokumentumai alapján megszorító intézkedésekkel vennék el az emberektől a pénzt: a többkulcsos adórendszer alapján 415 ezer forintos bruttó keresetig maradna meg a 15 százalék, 625 ezerig 22 százalék, a 625 ezer forint feletti havi bruttó jövedelemmel rendelkezők esetében pedig 33 százalékos szja-t vonnának.

A minimálbér Magyarországon 2025-ben bruttó 290 ezer 800, míg a garantált bérminimum 348 ezer 800 forint, így a Tisza-adó bevezetése esetén ezekhez közeli fizetéseknél nem történne változtatás, minden egyéb keresetet negatívan érintene. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a bruttó átlagbér 704 ezer 400 forint, ebben nyilván az orvos, a bankigazgató és a közmunkán lévők bére is beletartozik, de elmondható, hogy jelentős számú adófizető 415 ezer forintnál többet keres, az ő fizetésük mind érintett lenne. Pósán László szerint ezzel az eddigi évek során lépésről lépésre felépített bérnövekmények szétmorzsolódnának.

A jelenlegi adatokkal, átlagkeresettel, foglalkoztatási aránnyal számolva a Tisza Párt adózási rendszere nagyságrendileg 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből éves szinten.  Ez a megvonás egy foglalkoztatottra vetítve 276 ezer forint lenne. Egy átlagos rendőr bére évente 155 ezer forinttal lenne kevesebb, egy középiskolai tanárnak 33 ezer forinttal lenne kevesebb a havi nettó jövedelme

 – vázolta fel. Hozzátette, a Covid idején nagy arányban rendezték az orvosi béreket: mára egy régóta pályán lévő szakorvos átlagosan 2 millió 511 ezer forintot keres egy hónapban, így ők havi szinten 285 ezer forinttal vinnének haza kevesebbet. Mint fogalmazott, hosszan lehetne sorolni azokat a szakmákat, amelyet negatívan érintene a szabályozás, ami hátrányosan érintené a magyar bérek versenyképességét, és a foglalkoztatottságot is visszavetné.

Ez utóbbival kapcsolatban elmondta, a jelenlegi 15 százalékos szja-val, illetve Európa legalacsonyabb társasági adója mellett megéri legálisan foglalkoztatni a munkaadóknak. Ha nőne az adó, akkor értelemszerűen minden kapcsolódó járulék növekedne, ami munkáltatói terheket is felsrófolná. Egy foglalkoztató sokkal inkább abban lenne érdekelt, hogy feketén alkalmazza a dolgozóit, és zsebből fizesse ki a bérüket, ami tovább csökkentené az állami költségvetési bevételt – mutatott rá a képviselő. Úgy látja, az elmúlt másfél évtized gazdaságot kifehérítő programja összeomlana.

Pósán László szerint ezzel a tiszás közgazdászok is tisztában vannak, azonban Brüsszel felől elvárás, hogy a multikat érintő különadókat vezessék ki, és helyette a pénzt a lakosságtól gyűjtsék be. Ráadásul az Európai Unió javaslata szerint a tagállamok a GDP-jük egy részét  Ukrajna megsegítésére kellene fordítaniuk, így ez az összeg adott lenne.

A családok helyett Brüsszelt támogatnák

A képviselő arról is szót ejtett, hogy ugyan kisebb figyelmet kapott, ám a Tisza Párt adótervezetében egy másik veszélyes dolog is felfedezhető: a szolidaritási adó. A főként céges világot érintő javaslat alapján mindazok a vállalkozások, amelyek pályázaton nyertek forrást  beruházásokra, 10 évre visszamenőleg a profitjuk egy jelentős részét vissza kellene fizetniük extra adóként. Szerinte ezzel a jogbiztonság alapvető elve sérülne, hiszen a cégek nem véletlenül, hanem adott kiírási feltételek mentén nyertek el beruházásokat támogató forrásokat, aminek a célja az volt, hogy a termelékenységüket növelje. Pósán László szerint ez oda vezetne, hogy adott cégek szűnnének meg, hogy aztán új néven folytassák a korábbi tevékenységüket. Összességében úgy látja, a megszorításokkal csak az adók kikerülésének gyakorlatát gyarapítanák a szürke és a fekete gazdaságot erősítve.

Idén és 2026-ban lépnek életbe azok a jogszabályok, amelyek Európa legnagyobb adócsökkentését jelentenék a családok vonatkozásában. A legalacsonyabb szja mellett júliustól adómentes lett a Csecsemőgondozási díj (CSED), a Gyermekgondozási Díj (GYED) és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák is szja-mentesek lesznek, amely a 40 év alatti kétgyermekes anyák esetében is életbe lép, 2026-ban pedig két lépésben megduplázódik a családi adókedvezmény

 –  emlékeztetett az országgyűlési képviselő. Mint fogalmazott, ezt tartalmazza a polgári oldal, míg adóemelést a Tisza Párt. Pósán László úgy véli, mindenki dönthet a saját élethelyzete alapján, de megjegyezte, a történelemben arra még nem látott példát, hogy tömegek pártfogolták volna a magasabb adózást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu