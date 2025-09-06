Bődületes kiesést jelentene a tanároknak a Tisza-adó bevezetése? Mutatjuk!

A munkaerő befelé áramlik az oktatási intézményekbe, növekszik a pedagógusok létszáma. Azért voltunk szomorúak, amikor az új Tisza-adó terveivel szembesültünk, hiszen ez éppen egy ezzel ellentétes hatást vált ki. A fizetést ugyan bruttó értelemben nem csökkenti, de nettó értelemben igen. Ennek a hatása az átlagbérrel számolva minden egyes pedagógusnak havi nettó 30 ezer forint veszteséget okozna. A pedagógusok bérének csökkentése, elvétele nem lehet célja a magyar kormánynak, hiszen éppen azért hoztuk meg a béremelési intézkedéseket, hogy megerősítsük ezt az ágazatot. Ezért is azt kérjük, hogy ezt a tervezetet gyorsan süllyesszék el, semmiképpen se kerüljön sor egy ilyen változtatásra!