Tisza-adó

3 órája

Bődületes kiesést jelentene a tanároknak a Tisza-adó bevezetése? Mutatjuk!

Címkék#Tisza-adó#Balmazújváros#oktatás

Komoly hátrányt jelentene ez a pedagógusoknak! Rengeteg kiesést jelentene a Tisza-adó a tanároknak.

Haon.hu

Mit jelentene a pedagógusokra nézve a Tisza-adó bevezetése? Annyi biztos, hogy jelentős anyagi kiesést, legalábbis erről nyilatkozott portálunknak Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézményében megtartott sajtótájékoztatója után.

tisza-adó, oktatás, tisza párt, debrecen, haon
Maruzsa Zoltán elmondta, mekkora veszélyt jelentene a Tisza-adó a pedagógusokra nézve
Forrás: Vida Márton Péter

Előrevetítette Tisza-adó oktatásra gyakorolt káros hatásait 

Mint elmondta, a kormány az elmúlt négy évben jelentős pedagógus béremelést hajtott végre, megduplázta a tanárok fizetését, idén pedig 850 ezer forintos átlagbért helyeztek kilátásba. 

A munkaerő befelé áramlik az oktatási intézményekbe, növekszik a pedagógusok létszáma. Azért voltunk szomorúak, amikor az új Tisza-adó terveivel szembesültünk, hiszen ez éppen egy ezzel ellentétes hatást vált ki. A fizetést ugyan bruttó értelemben nem csökkenti, de nettó értelemben igen. Ennek a hatása az átlagbérrel számolva minden egyes pedagógusnak havi nettó 30 ezer forint veszteséget okozna. A pedagógusok bérének csökkentése, elvétele nem lehet célja a magyar kormánynak, hiszen éppen azért hoztuk meg a béremelési intézkedéseket, hogy megerősítsük ezt az ágazatot. Ezért is azt kérjük, hogy ezt a tervezetet gyorsan süllyesszék el, semmiképpen se kerüljön sor egy ilyen változtatásra!

 – hangsúlyozta Maruzsa Zoltán a Tisza Párt törekvésével kapcsolatban.  

