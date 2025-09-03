Vitányi István: a dolgozók 90 százalékát érintené súlyosan a Tisza-adó

Amint arról beszámoltunk, az Index hírportál birtokába jutott dokumentumok alapján progresszív háromkulcsos személyi jövedelemadó (szja) emelést javasolt a Tisza Párt gazdasági kabinetje. A Tisza-adó néven elhíresült tervezet alapján az évi 5 millió forintnyi jövedelemmel rendelkezők 15 százalékos adósávba esnének, az egy év alatt 5 és 15 millió forint között keresők 22, míg a 15 millió forint feletti jövedelmet magukénak tudóknak 33 százalékot kellene adózniuk.

Vitányi István szerint a Tisza-adó a feketegazdaságot is fellendítené

Forrás: Napló-archív

Átver a Tisza - az ígéretek nem megvalósíthatók

A Haon Vitányi István országgyűlési képviselőt kérdezte arról, hogyan érintené a lakosságot egy ilyen mértékű szja-emelés:

Igen súlyos következménnyel járna az intézkedés bevezetése, hiszen a jelenlegi megközelítőleg 4 millió 700 ezer munkavállalóból körülbelül négymilliót érintene hátrányosan. Gyakorlatilag a magyar emberek nagy részénél a nettó kereset jelentős mértékű visszaesését jelentené

– mondta a képviselő. Hozzátette a háromkulcsos adó Magyar Péter hitelét tovább rontotta, hiszen korábban azt állította, hogy 9 százalékos adót vezetne be. Megjegyezte, az azonban komoly költségvetési hiányt eredményezne.

Vitányi István Magyar Pétert egy olyan főkönyvelőhöz hasonlította, aki arra a kérdésre, hogy milyen lett az éves eredmény, azt válaszolná: milyet kívánnak? Szerinte a Tisza Párt elnöke mindig az mondja, amit az emberek hallani akarnak. Tisztában van vele például, hogy a gazdagok megadóztatása megmozgatja az emberek fantáziáját. Mint fogalmazott, Magyar Péter rengeteg hangszeren játszik, csak épp mindegyiken fals módon, hiszen az ígéretei nem megvalósíthatóak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Tisza-adó a feketegazdaságot erősítené

Úgy látja, a Tisza eddig napvilágra került programjai egy üres laphoz hasonlatosak. Példaként hozta fel azt az intézkedést, miszerint 2035-ig szakítanánk az orosz olajjal. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, egyértelműen Brüsszel szócsövének nevezhető a politikus, ráadásul a szakértők szerint ezer forintra emelkedne a gázolaj és a benzin ára is.

Vitányi István arról is beszélt, sajnálattal hallja azoktól, akik igénybe vennék az Otthon start programot, hogy bizonytalanok abban, felvegyék-e a 3 százalékos lakáshitelt. Attól tartanak ugyanis, hogy a jelenleg biztos konstrukciót Magyar Péter hatalomra jutása esetén megváltoztatná. A képviselő aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy mi történne a családi adókedvezményekkel, és adóvisszatérítésekkel, amelyek épp most jelentős mértékben fognak emelkedni.

Az országgyűlési képviselő szerint a háromkulcsos adóval az emberek 90 százaléka gyakorlatilag rosszul járna. Hozzátette, Magyar Péter természetesen tagadja a tervezetet, azonban a sajtóban megjelent hírek szerint felvételek léteznek arról, hogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is elismeri: bevezetnék a sávos adózást, azonban veszélyesnek tartják, hogy erről beszéljenek, ezért nyilatkozatstoppot rendeltek el.

A jelenlegi kormány nyilván nem hibátlan, de legalább kiszámítható. Magyar Péternél ez egyáltalán nem valósul meg. A Tisza csapata szerintem képzetlen, nincs mögöttük megfelelő szakemberi gárda, a gazdaságpolitikájuk pedig teljesen átgondolatlan

– vallja a képviselő. Emlékeztetett arra is, amikor az egymillió forintos minimálbért ígéretét lengették be. Elismerte, ugyan hangzatos szavak, azonban ez az intézkedés nagy terheket róna a munkaadókra, sorra dőlnének be a kis- és középvállalkozások, hiszen nem tudnák megfizetni az alkalmazottakat, ráadásul bérfeszültséget is eredményezne.