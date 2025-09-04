„Nagy terhelés lenne az embereknek, nem szeretném, ha bevezetnék" – így vélekednek a hajdú-bihariak a Tisza-adóról

A jelenlegi egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos progresszív adózást vezetne be Magyar Péter pártja egy nemrég napvilágra került belső dokumentum szerint. Az évi ötmillió forint alatti jövedelem után maradna a 15 százalékos kulcs, az ötmillió és 15 millió közötti sáv esetében azonban már 22 százalék lenne a levonás, míg 15 millió felett 33 százalékra ugrana az szja mértéke. Mutatjuk mit gondolnak a Tisza-adóról a Debreceniek!

A Tisza-adóról kérdeztük a debrecenieket

Forrás: MW-archív

A debreceniek szerint megterhelő lenne a Tisza-adó

Zoltán határozottan ellenezte a tervezett változtatásokat, amikor a belvárosban megkérdeztük a véleményét. A férfi kifejtette, hogy különösen megterhelő lenne számára az összeg elvesztése.

Ez egy jelentős összeg, nem nagyon lehet mással pótolni. Tehát nem örülnék ennek, hogyha ezt bevezetnék, mert ez nagy terhelést jelentene az embereknek, és ez nem jó dolog. Úgyhogy én nem támogatnám

– magyarázta Zoltán.

A Tisza Párttal kapcsolatos véleményét sem rejtette véka alá. Nem támogatná őket a választásokon, mivel úgy véli, megnyilatkozásaik magyarellenesek. Magyar Pétert és csapatát kifejezetten nem találja szimpatikusnak.

Erzsébet hasonlóan vélekedett a tervezett adóváltozásokkal kapcsolatban. Elmondása szerint már most is nehezen jön ki a havi bevételéből.

Mire kifizetem a csekkeket, vásárolok, elfogy a pénzem és még magamra nem vettem semmit se, a legminimálisabbat se

– panaszolta. Az ő számára is egyértelmű volt, hogy nem támogatná az ilyen jellegű változtatást.

Szabó Sándorné szintén elutasította az ötletet. Amikor arról kérdeztük, mit jelentene számára a 13 ezer forintos különbség, így válaszolt:

Nagyon sokat jelentene

– majd hozzátette, hogy nem pártolja az ilyen intézkedéseket.

Így csökkentené a hajdú-bihari béreket a Tisza-adó

A KSH legfrissebb adatai szerint Hajdú-Bihar megyében 600 792 forint volt a bruttó átlagkereset 2025 első negyedévében. A jelenlegi 15 százalékos egykulcsos szja mellett ez havi 90 119 forint levonást jelent. A Tiszás progresszív adórendszer bevezetése esetén azonban 103 008 forintra növekedne a levonás mértéke.

Ez éves szinten 156 ezer forintos nettó bérveszteséget eredményezne egy átlagkeresetű dolgozó esetében. A mediánbérrel rendelkezők számára 10 ezer, míg az országos átlagbért keresők számára akár 20 ezer forintos havi csökkenést is jelenthet a reform.

Különösen súlyosan érintené a változtatás a középosztályosodó rétegeket – orvosokat, bírókat, mérnököket –, akiknek a jövedelme a magasabb adósávokba esne.