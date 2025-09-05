1 órája
A szocialista idők ügyeskedését hozná vissza a Tisza-adó
Magyar Péterék programja sokakat hozna nehéz helyzetbe. A Tisza-adó hatásairól kérdeztünk egy hajdú-bihari cégvezetőt.
A Tisza Párt esetleges kormányzása megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív adórendszert vezetne be. A kiszivárgott tervezet szerint az évi ötmillió forint alatti jövedelmekre továbbra is 15 százalékos szja-vonzat maradna érvényben, azonban az ötmillió és 15 millió forint közötti sávra már 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos adóteher vonatkozna. Hogyan hatna a Tisza-adó gazdaság működésére? Milyen probléma lenne ebből rövid és hosszú távon? Erről Móricz Mikeás cégvezetővel beszélgettünk.
A Tisza-adó a szürke- és a feketegazdaság feléledését hozná
A Tisza-adóval havi bruttó 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett 33 százalékos adót írnának elő. Ezzel viszont több probléma is felmerülne.
A többkulcsos adózással ismét erősödne a szürke- és a feketegazdaság, hiszen a fenti határt átlépve, már nem érné meg a munkavállaló számára többet keresni. Innentől kezdve mind a munkavállalók, mind a munkáltatók abban lennének érdekeltek, hogy a legkisebb adókulcsban maradjanak, a bér többi részét pedig feketén, nem legális módon rendeznék egymás között. A szocialista időkre jellemző sumákolás, ügyeskedés térne ezzel vissza
– mutatott rá Móricz Mikeás.
Hozzátette, hosszú távon pedig még több hátrányt jelentene mindez a munkavállalóknak: a papíron alacsony fizetéssel nem jut például lakáshitelhez, de a nyugdíjalapba is sokkal kisebb összegek gyűlnek havonta.
A Tisza Párt adóprogramja a 25 év alatt munkavállalókat is kiszorítaná a munkaerőpiaci-versenyből
Elmondta, munkáltatóként komoly problémát jelentene neki az is, ha a Tisza-adóval megszűnne a 25 év alattiak szja-kedvezménye is. Mint kifejtette, a 25 év alatti, szakképzettséggel igen, de tapasztalattal nem rendelkező álláskeresők nehezebb lenne elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Gyakorlatilag kiszorulnának a jó álláshelyekről, hiszen minden munkavállaló a tapasztalt munkavállalót keresi. Így, hogy most nagyobb nettót tudunk a 25 év alattiaknak fizetni, szívesebben maradnak, s megéri őket foglalkoztatni, építeni rájuk
– mondta.
A családtámogatásokat is veszélyeztetné a Tisza-adó
A Tisza-adó néven elhíresült intézkedés következményeiről a Haon Pósán Lászlót is kérdezte. Az országgyűlési képviselő rámutatott, habár valóban napvilágot láttak Magyar Péterék gazdasági elképzeléseinek az adóra vonatkozó szegmensei, vannak egyéb tényezők, amik hátrányosan érintik a jövedelmet. Mint fogalmazott, ezek kisebb figyelmet kaptak, és nem olyan közvetettek, mint a személyi jövedelemadó, de legalább ilyen nagy horderejűek. Bővebben:
Pósán László: a fekete gazdaságot erősítené a béreket gyengítené a háromkulcsos adó
