Debreceniek reagáltak a Tisza adótervére: „Biztos, hogy nem szavazok rájuk!” – videó

Megkérdeztünk több debreceni lakost arról, mit gondolnak a Tisza Párt kiszivárgott adótervezetéről, amely szerint progresszív, háromkulcsos szja-rendszert vezetnének be kormányra kerülés esetén. A reakciók egyöntetűen elutasítóak voltak, amikor megtudták, hogy az új rendszerben havonta több mint 10 ezer forinttal több adót kellene fizetniük azoknak, akiknek átlagkeresetük van. Mutatjuk a véleményeket a Tisza-adóról!

Debrecenieket kérdeztünk a Tisza-adóról

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Kemény kritikák az utcán

Nagyon nem örülnék neki, és szerintem nem csak én, hanem nagyon sok más ember is, aki pénzből, bérből, fizetésből él

– mondta Antók Mariann, amikor arról kérdeztük, mit szól az adóemelési tervhez. A hajdú-bihari asszony számára a havi 13 ezer forint komoly érvágást jelentene. Arra a kérdésre, hogy ezek után szavazna-e a Tisza Pártra, határozottan nemet mondott.

Minden bizalom elveszett. Mindenki, aki ép ésszel gondolkodik, az úgy gondolja, hogy a pénzem maradjon már meg, amiért dolgozom

– tette hozzá Antók Mariann.

László, egy másik megkérdezett helyi lakos szintén szkeptikus volt a tervvel kapcsolatban. Szerinte a javasolt adósávok túl alacsonyan vannak meghúzva, és nem támogatja ebben a formában az elképzelést.

A Tisza-adó részletei sokkolták a lakosságot

A kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív adórendszert vezetne be. Évi ötmillió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos szja, de az ötmillió és 15 millió forint közötti éves jövedelmi sáv esetében már 22 százalékot kellene adózni, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az adókulcs.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy már a havi 416 ezer forint fölött keresők is magasabb adókulcs alá esnének. A KSH adatai szerint Hajdú-Biharban az átlagkereset 600 792 forint volt 2025 első negyedévében. A jelenlegi 15 százalékos szja mellett ez 90 119 forint havi levonást jelent, de a Tisza háromkulcsos rendszerében ez 103 008 forintra emelkedne.

Bemegy a családos ember elvállalni egy túlórát, hogy több kerüljön a konyhára. És lehet, hogy pont azzal a túlórával fog beleérni abba a sávba, amikor már azt mondja, hogy nem éri meg bemenni, mert megy az a pénz a levesbe

– magyarázta László.

Krisztián, akivel a belvárosban találkoztunk, úgy fogalmazott, hogy számára a havi 13 ezer forint egy vacsora árának felel meg párjával egy debreceni étteremben. Bár nem követi részletesen a politikát, úgy gondolja, hogy ha több adót kell fizetni és nem kapnak érte semmit, az kedvezőtlen az állampolgároknak.

Átver a Tisza, ellentmondásos kommunikáció

A Tisza Párt korábban egészen mást kommunikált: tavasszal még arról kérdezte az embereket a Nemzet Hangja konzultációban, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az szja egységesen 9 százalékra csökkenjen. Nemrég viszont kiderült, hogy valójában jelentős adóemelésre készülnek.