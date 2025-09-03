2 órája
A Tisza adója eltörölné a bírók béremelését
A jelenlegi bérrendezés eredményeit teljesen lenullázná a Tisza Párt többkulcsos adóterve. Egy bíró átlagosan havi 240 ezer forinttal keresne kevesebbet a mostani szja mellett számolt összegnél, ha életbe lépni a Tisza-adó.
A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos szja-rendszert. Az új szabályok 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett 33 százalékos adót írnának elő. A Tisza-adó az ország dolgozóinak kétharmadát hozná nehéz helyzetbe. A bírók bére 2027-re a kormány bérrendezése révén elérné a bruttó 2,25 millió forintot. Ez a jelenlegi rendszerben 1,5 milliós nettót jelentene, ám a Tisza-féle progresszív adó ezt 1,26 millióra csökkentené. Így egy bíró havonta 238 ezer, évente közel 3 millió forinttal veszítene.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a katonákat sem kímélné a terv. A legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány minden eszközzel megvédi a katonák és családjaik megélhetését.
Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó szerint a többkulcsos szja a béremelkedés lassításán túl a munkahelyek számát is visszavetheti.
Bár a Tisza Párt vitatja a dokumentum hitelességét, a közgazdászok komolyan számolnak az elképzelés lehetséges következményeivel.
A Tisza-adó minden ágazatra kihatna
