A Tisza adója eltörölné a bírók béremelését

A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos szja-rendszert. Az új szabályok 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett 33 százalékos adót írnának elő. A Tisza-adó az ország dolgozóinak kétharmadát hozná nehéz helyzetbe. A bírók bére 2027-re a kormány bérrendezése révén elérné a bruttó 2,25 millió forintot. Ez a jelenlegi rendszerben 1,5 milliós nettót jelentene, ám a Tisza-féle progresszív adó ezt 1,26 millióra csökkentené. Így egy bíró havonta 238 ezer, évente közel 3 millió forinttal veszítene.

Tisza-adó: a bírók béremelését is elvinné az új szja

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a katonákat sem kímélné a terv. A legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány minden eszközzel megvédi a katonák és családjaik megélhetését.

Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó szerint a többkulcsos szja a béremelkedés lassításán túl a munkahelyek számát is visszavetheti.

Bár a Tisza Párt vitatja a dokumentum hitelességét, a közgazdászok komolyan számolnak az elképzelés lehetséges következményeivel.

A Tisza-adó minden ágazatra kihatna

Arról már korábban beszámoltunk, jelentősen csökkenne a tanárok fizetése is a Tisza-adóval: