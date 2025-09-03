szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szja

2 órája

A Tisza adója eltörölné a bírók béremelését

Címkék#Tisza-adó#bíró#fizetés#szja

A jelenlegi bérrendezés eredményeit teljesen lenullázná a Tisza Párt többkulcsos adóterve. Egy bíró átlagosan havi 240 ezer forinttal keresne kevesebbet a mostani szja mellett számolt összegnél, ha életbe lépni a Tisza-adó.

Haon.hu

A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos szja-rendszert. Az új szabályok 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett 33 százalékos adót írnának elő. A Tisza-adó az ország dolgozóinak kétharmadát hozná nehéz helyzetbe. A bírók bére 2027-re a kormány bérrendezése révén elérné a bruttó 2,25 millió forintot. Ez a jelenlegi rendszerben 1,5 milliós nettót jelentene, ám a Tisza-féle progresszív adó ezt 1,26 millióra csökkentené. Így egy bíró havonta 238 ezer, évente közel 3 millió forinttal veszítene.

Tisza-adó: a bírók béremelését is elvinné az új szja
Tisza-adó: a bírók béremelését is elvinné az új szja
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a katonákat sem kímélné a terv. A legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány minden eszközzel megvédi a katonák és családjaik megélhetését.
Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó szerint a többkulcsos szja a béremelkedés lassításán túl a munkahelyek számát is visszavetheti. 

Bár a Tisza Párt vitatja a dokumentum hitelességét, a közgazdászok komolyan számolnak az elképzelés lehetséges következményeivel.

A Tisza-adó minden ágazatra kihatna

Arról már korábban beszámoltunk, jelentősen csökkenne a tanárok fizetése is a Tisza-adóval:

A Tisza-csomag azonban nem csak a pedagógusokat érintené hátrányosan. Egy korábbi cikkünkben bemutattuk, mennyivel csökkenhet az egészségügyi dolgozók fizetése Hajdú-Biharban, ha bevezetnék a progresszív adózást:

Vitányi István országgyűlési képviselő szerint a dolgozók 90 százalékát érintené súlyosan a Tisza-adó, és a feketegazdaság is megélénkülne:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu