Majd' ötmilliót veszítenének ezek a hajdú-bihari dolgozók a Tisza-adóval

Egy nemrégiben nyilvánosságra került irat szerint a Magyar Péter vezette formáció hatalomra jutása esetén felszámolná a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette lépcsőzetes adórendszert alakítana ki. Az elképzelés értelmében az évi ötmillió forint alatti keresetekre továbbra is a 15 százalékos szja-kulcs vonatkozna, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sávban viszont már 22 százalékos adómértéket alkalmaznának, a 15 millió forintot meghaladó bevételekre pedig 33 százalékos progresszív adókulcs érvényesülne. Szinte alig van olyan terület, amelyet ne érintene a Tisza-adó negatív hatása. Megnéztük, hogy mennyivel keresnének kevesebbet Hajdú-Biharban a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók, mint például banki ügyintézők, tanácsadók, hitelügyintézők, pénztárosok.

A pénzügyi szolgáltatások dolgozóit sem kímélné a Tisza-adó

Négy és félmillió bércsökkenés a Tisza-adóval

A KSH adatai alapján Hajdú-Biharban, a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók átlagos nettó havi jövedelme 573 971 forint, ami 863 114 forint bruttó fizetést jelent. A pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók jelenleg havi 129 467 forint szja-levonást jelent. A Tisza-adóval viszont jelentősen változna a képlet:

ugyanis az szja-kötelezettség havonta 31 251 forinttal, évente pedig 375 016 forinttal emelkedne. Ez négy év alatt 4 500 192 forint kiesés.

