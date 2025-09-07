1 órája
Majd' ötmilliót veszítenének ezek a hajdú-bihari dolgozók a Tisza-adóval
Magyar Péterék terve sokak zsebéből emelné ki a pénzt. Megnéztük, a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók fizetését mennyire csökkentené a Tisza-adó.
Egy nemrégiben nyilvánosságra került irat szerint a Magyar Péter vezette formáció hatalomra jutása esetén felszámolná a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette lépcsőzetes adórendszert alakítana ki. Az elképzelés értelmében az évi ötmillió forint alatti keresetekre továbbra is a 15 százalékos szja-kulcs vonatkozna, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sávban viszont már 22 százalékos adómértéket alkalmaznának, a 15 millió forintot meghaladó bevételekre pedig 33 százalékos progresszív adókulcs érvényesülne. Szinte alig van olyan terület, amelyet ne érintene a Tisza-adó negatív hatása. Megnéztük, hogy mennyivel keresnének kevesebbet Hajdú-Biharban a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók, mint például banki ügyintézők, tanácsadók, hitelügyintézők, pénztárosok.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Négy és félmillió bércsökkenés a Tisza-adóval
A KSH adatai alapján Hajdú-Biharban, a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók átlagos nettó havi jövedelme 573 971 forint, ami 863 114 forint bruttó fizetést jelent. A pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók jelenleg havi 129 467 forint szja-levonást jelent. A Tisza-adóval viszont jelentősen változna a képlet:
ugyanis az szja-kötelezettség havonta 31 251 forinttal, évente pedig 375 016 forinttal emelkedne. Ez négy év alatt 4 500 192 forint kiesés.
"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:
De nem csak a pénzügyi szektorban dolgozók lennének vesztesei a Tisza-csomagnak. Korábban megnéztük többek között azt, hogy mennyivel keresnének kevesebbet az egészségügyi dolgozók, tanárok és a feldolgozóiparban tevékenykedők Hajdú-Biharban a Tisza-adóval:
Százezres nagyságú pénz, amit a Tisza-adó venne ki az emberek zsebéből
Átver a Tisza
Ezzel az üzenettel indította kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén. A szervezet szerint Magyar Péter pártja eltitkolja, hogy a többkulcsos adó széles körben növelné a terheket. A kampányvideóban nemcsak az ígéretek mögötti ellentmondásokat mutatják be, hanem Tarr Zoltán korábbi szavait is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.
Az üzenet megerősítésére létrehozták a tisza-ado.hu oldalt, ahol bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza-adó. A mozgalom célja, hogy senki ne legyen megtévesztve, és a választók tisztában legyenek a valósággal.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányáról itt írtunk bővebben:
„Átver a Tisza” – Kötcsén indult a kampány az adótervek ellenA Nemzeti Ellenállás Mozgalom új kampánnyal hívja fel a figyelmet a Tisza-adó valódi következményeire. Kötcsén rajtolt az akció.
Ajánljuk még:
Sulyok Tamás: a Debreceni Egyetem egész Magyarország büszkesége