szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

27°
+29
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Majd' ötmilliót veszítenének ezek a hajdú-bihari dolgozók a Tisza-adóval

Címkék#Tisza-adó#Átver a Tisza#fizetés

Magyar Péterék terve sokak zsebéből emelné ki a pénzt. Megnéztük, a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók fizetését mennyire csökkentené a Tisza-adó.

Haon.hu

Egy nemrégiben nyilvánosságra került irat szerint a Magyar Péter vezette formáció hatalomra jutása esetén felszámolná a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette lépcsőzetes adórendszert alakítana ki. Az elképzelés értelmében az évi ötmillió forint alatti keresetekre továbbra is a 15 százalékos szja-kulcs vonatkozna, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sávban viszont már 22 százalékos adómértéket alkalmaznának, a 15 millió forintot meghaladó bevételekre pedig 33 százalékos progresszív adókulcs érvényesülne. Szinte alig van olyan terület, amelyet ne érintene a Tisza-adó negatív hatása. Megnéztük, hogy mennyivel keresnének kevesebbet Hajdú-Biharban a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók, mint például banki ügyintézők, tanácsadók, hitelügyintézők, pénztárosok.

A pénzügyi szolgáltatások dolgozóit sem kímélné a Tisza-adó
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Négy és félmillió bércsökkenés a Tisza-adóval

A KSH adatai alapján Hajdú-Biharban, a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók átlagos nettó havi jövedelme 573 971 forint, ami 863 114 forint bruttó fizetést jelent. A pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók jelenleg havi 129 467 forint szja-levonást jelent. A Tisza-adóval viszont jelentősen változna a képlet:

ugyanis az szja-kötelezettség havonta 31 251 forinttal, évente pedig 375 016 forinttal emelkedne. Ez négy év alatt 4 500 192 forint kiesés.

"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

De nem csak a pénzügyi szektorban dolgozók lennének vesztesei a Tisza-csomagnak. Korábban megnéztük többek között azt, hogy mennyivel keresnének kevesebbet az egészségügyi dolgozók, tanárok és a feldolgozóiparban tevékenykedők Hajdú-Biharban a Tisza-adóval:

Átver a Tisza

Ezzel az üzenettel indította kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén. A szervezet szerint Magyar Péter pártja eltitkolja, hogy a többkulcsos adó széles körben növelné a terheket. A kampányvideóban nemcsak az ígéretek mögötti ellentmondásokat mutatják be, hanem Tarr Zoltán korábbi szavait is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Az üzenet megerősítésére létrehozták a tisza-ado.hu oldalt, ahol bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza-adó. A mozgalom célja, hogy senki ne legyen megtévesztve, és a választók tisztában legyenek a valósággal.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányáról itt írtunk bővebben:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu