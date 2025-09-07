szeptember 7., vasárnap

Helyi közélet

2 órája

„Átver a Tisza” – Kötcsén indult a kampány az adótervek ellen

Címkék#Tarr Zoltán#Nemzeti Ellenállás Mozgalom#Tisza-adó

A Tisza Párt adóterve nem az, aminek látszik – állítja a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Kötcsén mutatták be kampányvideójukat, amely a választók védelmében készült.

„Átver a Tisza” – ezzel az üzenettel indította kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén. A szervezet szerint Magyar Péter pártja eltitkolja, hogy a többkulcsos adó széles körben növelné a terheket.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányvideóban leplezi le a Tisza Párt eltitkolt adótervét, a Tisza-adót
Forrás: Magyar Ellenállás Mozgalom

A kampányvideóban nemcsak az ígéretek mögötti ellentmondásokat mutatják be, hanem Tarr Zoltán korábbi szavait is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A szervezet szerint ez jól mutatja, milyen szándékok vezérlik a Tisza Pártot.

Az üzenet megerősítésére létrehozták a tisza-ado.hu oldalt, ahol bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza-adó. A mozgalom célja, hogy senki ne legyen megtévesztve, és a választók tisztában legyenek a valósággal.

A politikai küzdelem ezzel újabb lendületet vett, Kötcse pedig ismét a közélet középpontjába került. A kampány célja, hogy az emberekhez eljusson: a Tisza-adó több, mint ígéret – veszély a mindennapokra.

