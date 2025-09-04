A közelmúltban szivárgott ki az a dokumentum, mely szerint a Magyar Péter vezette párt kormányra kerülése esetén megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív adórendszert vezetne be. E tervezet szerint az évi ötmillió forint alatti jövedelmekre továbbra is 15 százalékos szja-vonzat maradna érvényben, azonban az ötmillió és 15 millió forint közötti sávra már 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos adóteher vonatkozna, vagyis az új szabályok havi bruttó 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett 33 százalékos adót írnának elő. Mindez pedig jelentős bércsökkenést okozna a legtöbb ágazatban dolgozók számára. Csökkenne a tanárok fizetése, az egészségügyben dolgozók bére, semmivé válna a bírák béremelése, s a feldolgozóiparban foglalkoztatottak is megéreznék a Tisza-adó hatását. Mutatjuk a megdöbbentő számokat a hajdú-bihari adatokra vetítve.

Százezres nagyságú pénz, amit a Tisza-adó venne ki az emberek zsebéből

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ennyivel kevesebb bért kaphatnak a Tisza-adóval a feldolgozóipar munkavállalói

Átlagosan 478 212 forint a nettó, vagyis 719 117 forint bruttó a fizetése a hajdú-bihari feldolgozóipar munkavállalóinak, a KSH adatai alapján. A jelenlegi adózás mellett ennek 107 868 forint az szja-vonzata, a Tisza-adóval viszont