Százezres nagyságú pénz, amit a Tisza-adó venne ki az emberek zsebéből
Gyakorlatilag a magyar emberek nagy részénél a nettó kereset jelentős mértékű visszaesését jelentené. Mutatjuk, kit hogyan sújtana a Tisza-adó.
A közelmúltban szivárgott ki az a dokumentum, mely szerint a Magyar Péter vezette párt kormányra kerülése esetén megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív adórendszert vezetne be. E tervezet szerint az évi ötmillió forint alatti jövedelmekre továbbra is 15 százalékos szja-vonzat maradna érvényben, azonban az ötmillió és 15 millió forint közötti sávra már 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos adóteher vonatkozna, vagyis az új szabályok havi bruttó 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett 33 százalékos adót írnának elő. Mindez pedig jelentős bércsökkenést okozna a legtöbb ágazatban dolgozók számára. Csökkenne a tanárok fizetése, az egészségügyben dolgozók bére, semmivé válna a bírák béremelése, s a feldolgozóiparban foglalkoztatottak is megéreznék a Tisza-adó hatását. Mutatjuk a megdöbbentő számokat a hajdú-bihari adatokra vetítve.
Ennyivel kevesebb bért kaphatnak a Tisza-adóval a feldolgozóipar munkavállalói
Átlagosan 478 212 forint a nettó, vagyis 719 117 forint bruttó a fizetése a hajdú-bihari feldolgozóipar munkavállalóinak, a KSH adatai alapján. A jelenlegi adózás mellett ennek 107 868 forint az szja-vonzata, a Tisza-adóval viszont
129 039 forintra emelkedne. Ez havonta 21 171 forint, évente pedig 254 058 forint bevételkiesést jelenteni a hajdú-bihari feldolgozóiparban dolgozóknak. 4 év alatt 1 016 233 forint.
"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:
Kevesebb pénzből kellene megélniük az egészségügyi dolgozóknak a Tisza-adó miatt
A KSH adatai alapján Hajdú-Bihar vármegyében 2025. első negyedévére vonatkozóan az egészségügyben dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 517 009 forint, ami bruttó 777 457 forint fizetést jelent. A Tisza-adó bevezetése ebben az ágazatban is pillanatok alatt lerombolná bérfejlesztést, ugyanis
az szja mértéke 116 619 forintról 141 874 forintra emelkedne havonta, ami éves szinten 303 064 forinttal, 4 év alatt pedig 1 212 256 forinttal jelentene kevesebbet az egészségügyi dolgozók fizetésében.
Sok pénztől eshetnek el az egészségügyi dolgozók a Tisza-adó bevezetésével
A pedagógusbérek is értéküket vesztenék a Tisza-adóval
Hajdú-Bihar vármegyében az oktatásban dolgozók nettó átlagkeresete (közfoglalkoztatottak nélkül) 479 699 forint a KSH adatai szerint, ami bruttó 721 352 forint bér havonta. Ennek szja-vonzata 108 203 forint havonta.
A Tisza-adó bevezetésével ez az összeg 129 531 forintra emelkedne, ami havi szinten 255 936 forinttal több a jelenlegi adózással. 4 év alatt 1 023 743 forinttal lenne kevesebb a hajdú-bihari pedagógusok fizetése.
Szinte semmivé válna a pedagógus-bérfejlesztés a Tisza-adóval
Az igazságszolgáltatás is megrendítené a Tisza-adó
A bírók bére 2027-re a kormány bérrendezése révén elérné a bruttó 2,25 millió forintot. Ez a jelenlegi rendszerben 1,5 milliós nettót jelentene,
ám a Tisza-féle progresszív adó ezt 1,26 millióra csökkentené. Így egy bíró havonta 238 ezer, évente közel 3 millió forinttal veszítene.
A témában nyilatkozott Hajdú-Bihar vármegye legtöbb települését magában foglaló választókerületének országgyűlési képviselőjét. Vitányi István kifejtette,
Igen súlyos következménnyel járna az intézkedés bevezetése, hiszen a jelenlegi megközelítőleg 4 millió 700 ezer munkavállalóból körülbelül négymilliót érintene hátrányosan. Gyakorlatilag a magyar emberek nagy részénél a nettó kereset jelentős mértékű visszaesését jelentené
Hozzátette a háromkulcsos adó Magyar Péter hitelét tovább rontotta, hiszen korábban azt állította, hogy 9 százalékos adót vezetne be. Megjegyezte, az azonban komoly költségvetési hiányt eredményezne.
Vitányi István: a dolgozók 90 százalékát érintené súlyosan a Tisza-adó
A debreceniek sem kérnek a Tisza-csomagból
Megkérdeztünk több debreceni lakost arról, mit gondolnak a Tisza Párt kiszivárgott adótervezetéről, amely szerint progresszív, háromkulcsos szja-rendszert vezetnének be kormányra kerülés esetén. A reakciók egyöntetűen elutasítóak voltak, amikor megtudták, hogy az új rendszerben havonta több mint 10 ezer forinttal több adót kellene fizetniük azoknak, akiknek átlagkeresetük van. Mutatjuk a véleményeket:
Debreceniek reagáltak a Tisza adótervére: „Biztos, hogy nem szavazok rájuk!” – videó
A tervezett progresszív adórendszer 13 ezer forinttal csökkentené a hajdú-bihari átlagfizetéseket is. Erről is kérdeztük a debrecenieket:
„Úgy gondolom, nem kéne még jobban terhelni az embereket” – így vélekednek a debreceniek a Tisza-adóról – videóval
Nem kérdés, átver a Tisza
A Tisza Párt igyekszik titokban tartani, valójában milyen politikát folytatnának akkor, ha hatalomra kerülnének. A közelmúltbán több ellentmondásra is fény derült Magyar Péterék kommunikációja és nyilvánosságra került dokumentumok, illetve videófelvételek alapján.
Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezték az embereket, de ilyen volt Tarr Zoltán elszólása is (fenti videó).
Nem kérdés, átver a Tisza mindenkit, aki bizalmat szavaz nekik.
