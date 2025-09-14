szeptember 14., vasárnap

Zarándokút

56 perce

Egy hónap után visszatért a közéletbe a hajdú-bihari politikus - videóval

Közel egy hónapig tartott az El Camino. Tiba István már többször is teljesítette a legendás zarándokutat.

Haon.hu

Korábban beszámoltunk róla, hogy augusztus közepén jelentette be dr. Tiba István országgyűlési képviselő, hogy Spanyolországa utazik, ahol hatodik alkalommal indult el, hogy teljesítse a legendás El Camino zarándokút 800 km-es távját. Korábban háromszor teljesítette a távot, 2011-ben, 2012-ben és 2016-ban, két alkalommal, 2015-ben és 2018-ban azonban nem tudott elérni a célhoz.

Tiba István is jelen volt szombaton, az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évforduló ünnepségén
Tiba István is jelen volt szombaton az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évforduló ünnepségén
Forrás: Facebook / Tiba István 

Hazatért Tiba István a legendás El Camino zarándokútról

39,5 kilométer a 27. napon... és végre  megérkeztem – számolt be róla szerdán, közösségi oldalán Tiba István. Mint írja, leírhatatlan érzés, 800 kilométerrel a háta mögött állni Santiago de Compostela-ban. Azt hiszi, ez a zarándoklat sokkal inkább volt mentális, mint fizikai kihívás. 

A célja nem más volt, mint hogy bebizonyítsa magának: van még benne erő, kitartás és spirituális felfrissülésre való igény, még egy ilyen embert próbáló út végigjárásához is.  Reméli, hogy a posztjaival sikerült kedvet csinálnia, hogy egyszer belevágjanak ebbe a csodálatos kalandba. Nem fogják megbánni! 

Tiba István visszatérése után rögtön bevetette magát a hajdú-bihari mindennapokba, hiszen számtalan programon részt vett. Többek között megjelent az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évfordulóján, a Vad- és Halételek Fesztiválon Folyáson, az Újtikosi Tésztafesztiválon és a Hajdúdorogi Ízlelő Fesztiválon.

