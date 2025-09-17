szeptember 17., szerda

Felújítás

1 órája

Megkezdődött a tetőfelújítás Hajdúböszörményben

Kedvező ajánlat mellett indulhattak el a munkálatok.

Haon.hu

Elindult a tetőfelújítás a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Házban – közölte a város önkormányzata a közösségi oldalán. Az intézményben hosszú ideje gondot okoztak a csapadékos időben jelentkező beázások, ezért most szakszerű javításra kerül sor.

Elindult a tetőfelújítás a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Házban
Forrás: Facebook / Hajdúböszörmény város 

Kedvező ajánlat mellett vette kezdetét a tetőfelújítás

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szükséges felmérések és egyeztetések után, kedvező ajánlat mellett indulhattak el a munkálatok. A város vezetése bízik abban, hogy a kivitelezés gyorsan és még az őszi esőzések előtt befejeződik, így biztosítva az épület zavartalan működését.

