Felújítás
1 órája
Megkezdődött a tetőfelújítás Hajdúböszörményben
Kedvező ajánlat mellett indulhattak el a munkálatok.
Elindult a tetőfelújítás a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Házban – közölte a város önkormányzata a közösségi oldalán. Az intézményben hosszú ideje gondot okoztak a csapadékos időben jelentkező beázások, ezért most szakszerű javításra kerül sor.
Kedvező ajánlat mellett vette kezdetét a tetőfelújítás
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szükséges felmérések és egyeztetések után, kedvező ajánlat mellett indulhattak el a munkálatok. A város vezetése bízik abban, hogy a kivitelezés gyorsan és még az őszi esőzések előtt befejeződik, így biztosítva az épület zavartalan működését.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Debreceni Állatkert
2 órája
A debreceni állatkert volt igazgatója miatt több állat is elpusztult, ráadásul a privát lakásfelújítása törmelékeit is a kultúrpark területén helyezte el - állítja az önkormányzat
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre