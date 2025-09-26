szeptember 26., péntek

Termékvisszahívás

45 perce

Rákot és idegkárosodást okozhatnak a népszerű bögrék, soha többé ne idd ebből a reggeli teád!

Címkék#bögre#termékvisszahívás#Hajdú-Bihar

A termékből Magyarországra is érkezett. Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.

Haon.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – számolt be a termékvisszahívásról a honlapján Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza
Forrás: Illusztráció / Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Mint írták, késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)

• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)

• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)

• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)

Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.

Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja!

A héten arról számoltunk be, hogy kellemetlen tüneteket okozó nyalókát és magas glicerin tartalmú ízesített jégkásákat hívtak vissza a boltok polcairól.

