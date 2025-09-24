57 perce
Kellemetlen tüneteket okozó nyalókát hívtak vissza a boltok polcairól, Hajdú-Biharban is árusíthatták
Nem érdemes elfogyasztani, ha otthon van belőle. A termékvisszahívás a márka egyik termékét érinti csak.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során érzékszervi eltéréseket tapasztaltak egy Hollandiában előállított nyalóka esetében. A termék fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – számolt be a termékvisszahívásról a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Mint írták, késedelem nélkül felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Legutóbb szeptember 23-án számoltunk be termékvisszahívásról, akkor kétfajta édesség miatt tájékoztatták a vásárlókat.
