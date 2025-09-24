szeptember 24., szerda

Termékvisszahívás

57 perce

Kellemetlen tüneteket okozó nyalókát hívtak vissza a boltok polcairól, Hajdú-Biharban is árusíthatták

Nem érdemes elfogyasztani, ha otthon van belőle. A termékvisszahívás a márka egyik termékét érinti csak.

Haon.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során érzékszervi eltéréseket tapasztaltak egy Hollandiában előállított nyalóka esetében. A termék fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – számolt be a termékvisszahívásról a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás Magyarországon: nyalóka miatt figyelmeztet a hatóság
Termékvisszahívás Magyarországon: nyalóka miatt figyelmeztet a hatóság
Forrás: Illusztráció / Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Mint írták, késedelem nélkül felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  1. Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour
  2. Márka: Becky’s
  3. Kiszerelés: 80 g
  4. Tételszám: LIP0524B
  5. MMI: 07/05/2026
  6. Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Legutóbb szeptember 23-án számoltunk be termékvisszahívásról, akkor kétfajta édesség miatt tájékoztatták a vásárlókat.

