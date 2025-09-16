Veszélyes termék kerülhetett Debrecenbe, azonnal beszedték az összeset

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben – számolt be róla a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írják, a termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Újabb termékvisszahívásról érkezett hír

Forrás: nkfh.gov.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Termékvisszahívás: nem jelölt allergén került a mogyorókrémbe

Termék megnevezése : Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém Márka : Gourmet Celebi

: Gourmet Celebi Kiszerelés : 300.0 g

: 300.0 g Tételszám : 8681334011195

: 8681334011195 MMI : 27/06/2026

: 27/06/2026 Gyártó : Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország) Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet

Kérik, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

