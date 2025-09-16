1 órája
Veszélyes termék kerülhetett Debrecenbe, azonnal beszedték az összeset
Ha vásároltál ebből a termékből Hajdú-Biharban, ne fogyaszd el! Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben – számolt be róla a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írják, a termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Termékvisszahívás: nem jelölt allergén került a mogyorókrémbe
- Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
- Márka: Gourmet Celebi
- Kiszerelés: 300.0 g
- Tételszám: 8681334011195
- MMI: 27/06/2026
- Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)
- Importőr: Akar GmbH (Németország)
Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet
Kérik, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Ajánljuk még:
Rendkívüli közleményt adott ki Papp László a DVSC pénzügyi helyzetével kapcsolatban
A magyar állam megtiltotta a debreceni cég külföldi felvásárlását