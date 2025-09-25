szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

1 órája

Közkedvelt hűsítőt hívtak vissza, túl sok volt benne az egyik adalékanyag; Hajdú-Biharban is árulhatták

Címkék#jégkása#glicerin#termékvisszahívás

Nem zárható ki az egészségügyi kockázat. A termékvisszahívás több terméket is érint.

Haon.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során ízesített jégkásákban (márka: Toxic Waste) magas glicerin tartalmat mutattak ki. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – számolt be a termékvisszahívásról a honlapján Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza
Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza
Forrás: Illusztráció / Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Mint írták, késedelem nélkül felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: Toxic Waste Sour Slushy 250 ml (Kék málna / Citrom & Lime / Alma)
  • Márka: Toxic Waste
  • EAN-kódok: 5060193938806/5060193938783/5060193938769
  • Termékvisszahívás oka: magas glicerin tartalom

A glicerin (E 422) egy széles körben használt adalékanyag élelmiszerekben, jelen esetben a RASFF bejelentés szerint a termék glicerin tartalma meghaladja a BfR (Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet) által biztonságosnak tekintett határértéket, így az egészségügyi kockázat az arra érzékeny fogyasztóknál (gyermekeknél és legfeljebb 65 kg testtömegű felnőtteknél) nem zárható ki.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Szerdán arról számoltunk be, hogy kellemetlen tüneteket okozó nyalókát hívtak vissza a boltok polcairól.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu