Közkedvelt hűsítőt hívtak vissza, túl sok volt benne az egyik adalékanyag; Hajdú-Biharban is árulhatták

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során ízesített jégkásákban (márka: Toxic Waste) magas glicerin tartalmat mutattak ki. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – számolt be a termékvisszahívásról a honlapján Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza

Forrás: Illusztráció / Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Mint írták, késedelem nélkül felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak: A termék megnevezése: Toxic Waste Sour Slushy 250 ml (Kék málna / Citrom & Lime / Alma)

Márka: Toxic Waste

EAN-kódok: 5060193938806/5060193938783/5060193938769

Termékvisszahívás oka: magas glicerin tartalom A glicerin (E 422) egy széles körben használt adalékanyag élelmiszerekben, jelen esetben a RASFF bejelentés szerint a termék glicerin tartalma meghaladja a BfR (Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet) által biztonságosnak tekintett határértéket, így az egészségügyi kockázat az arra érzékeny fogyasztóknál (gyermekeknél és legfeljebb 65 kg testtömegű felnőtteknél) nem zárható ki. Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

