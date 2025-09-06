A te konyhádban is lehet ebből az olajból, nehogy főzz vele, durván mérgező!

Ismételten termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: ezúttal egy szezámolaj akadt fenn egy ellenőrzésen, az összetevői között egészségügyi határértéket meghaladó értékeket mértek. A Golden Lion szezámolajat egy kínai cég gyártja, a boltok polcaira 1 literes kiszerelésben került, ezeket hívta vissza szeptember 5-én a hatóság.

Termékvisszahívás: rákkeltő anyagot találtak a Golden Lion szezámolaj egyes kiszereléseiben

Forrás: NKFH

Termékvisszahívást rendelt el a hatóság!

A NKFH közleményéből kiderült, a szezámolajban egészségügyi határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom volt mérhető.

A hatóság kiemelte, a vegyületek közül volt, amelyik hosszú távon vesekárosodást okozhat, több pedig rákkeltő hatású is lehet. Ha ez nem lenne elég, a jelek szerint az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhettek szennyeződések.

A termékben felbukkant anyagok mibenlétéről részletesebben itt olvasathat:

3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol): főként növényi olajok finomítása során keletkező vegyület, amely előfordulhat szószokban, pékárukban és más feldolgozott élelmiszerekben is. Hosszú távon vesekárosodást okozhat, és rákkeltő hatású is lehet. Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő. Ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH): az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.

