szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

19°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

49 perce

A te konyhádban is lehet ebből az olajból, nehogy főzz vele, durván mérgező!

Címkék#debrecen#konyha#termékvisszahívás#kínai konyha#főzés#Hajdú-Bihar

Rákkeltő és vesekárosító anyagokra bukkantak egy ellenőrzés során. Egyből lépett a hatóság, termékvisszahívást rendeltek el.

Haon.hu

Ismételten termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: ezúttal egy szezámolaj akadt fenn egy ellenőrzésen, az összetevői között egészségügyi határértéket meghaladó értékeket mértek. A Golden Lion szezámolajat egy kínai cég gyártja, a boltok polcaira 1 literes kiszerelésben került, ezeket hívta vissza szeptember 5-én a hatóság.

Termékvisszahívás: rákkeltő anyagot találtak a Golden Lion szezámolaj egyes kiszereléseiben
Termékvisszahívás: rákkeltő anyagot találtak a Golden Lion szezámolaj egyes kiszereléseiben
Forrás: NKFH

Termékvisszahívást rendelt el a hatóság!

A NKFH közleményéből kiderült, a szezámolajban egészségügyi határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom volt mérhető. 

A hatóság kiemelte, a vegyületek közül volt, amelyik hosszú távon vesekárosodást okozhat, több pedig rákkeltő hatású is lehet. Ha ez nem lenne elég, a jelek szerint az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhettek szennyeződések.

A termékben felbukkant anyagok mibenlétéről részletesebben itt olvasathat:

3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol): főként növényi olajok finomítása során keletkező vegyület, amely előfordulhat szószokban, pékárukban és más feldolgozott élelmiszerekben is. Hosszú távon vesekárosodást okozhat, és rákkeltő hatású is lehet. 

Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő. 

Ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH): az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu