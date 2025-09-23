szeptember 23., kedd

Termékvisszahívás

2 órája

Rovarszennyezettség miatt népszerű édességeket hívtak vissza a boltokból, Hajdú-Biharba is juthatott belőle!

Címkék#rovar#termékvisszahívás#csoki#meggy

Ha ilyen terméket vettél, ne edd meg! A termékvisszahívás a cég két édességére is vonatkozik.

Haon.hu

A Real Nature Kft. az általuk forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, valamint Real Nature étcsokoládés mandula 75 g megnevezésű termékek kezdeményezte az azokban előforduló rovarszennyezettség miatt – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a termékvisszahívásról.

Termékvisszahívás: ilyen csokit ne egyél, rovarmaradványok lehetnek benne
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A termékvisszahívásban kiemelik, a cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. Hozzáteszik, a vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követi a hatóság.

Termékvisszahívás: ezek a tételek érintettek

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g

  • Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
  • Termék LOT száma: RL1, RL2
  • Vonalkód: 5999536055323
  • Forgalmazó: Real Nature Kft.

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

Forgalmazó: Real Nature Kft.

Termékvisszahívás oka: A termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel

A hatóság kéri továbbá, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

