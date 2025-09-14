Évforduló
130 éve szentelték fel a hajdú-bihari település templomát, méltóképpen emlékeztek meg a hívek
Jelentős jubileumot ünnepelhettek.
Az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évfordulóját ünnepelték szombaton – számolt be róla közösségi oldalán Tiba István országgyűlési képviselő. Mint írta, az ünnepi szentmisén hallottak még az El Camino-n szerzett emlékeit is felszínre hozták. Rámutatott, ez a templom és a közösség valóban a lélek otthona, ahol 130 éve ugyanaz a hit és szeretet hívja össze az embereket.
Hálásan gondolunk mindazokra, akik hozzájárultak, hogy ez a csoda ma is velünk legyen
– fogalmazott Tiba István.
Fotókon az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évfordulója:
