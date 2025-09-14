szeptember 14., vasárnap

Évforduló

41 perce

130 éve szentelték fel a hajdú-bihari település templomát, méltóképpen emlékeztek meg a hívek

Címkék#templom#Tiba István#évforduló

Jelentős jubileumot ünnepelhettek.

Haon.hu

Az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évfordulóját ünnepelték szombaton – számolt be róla közösségi oldalán Tiba István országgyűlési képviselő. Mint írta, az ünnepi szentmisén hallottak még az El Camino-n szerzett emlékeit is felszínre hozták. Rámutatott, ez a templom és a közösség valóban a lélek otthona, ahol 130 éve ugyanaz a hit és szeretet hívja össze az embereket.

Az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évfordulóját ünnepelték szombaton
Az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évfordulóját ünnepelték szombaton
Forrás: Facebook / Tiba István

Hálásan gondolunk mindazokra, akik hozzájárultak, hogy ez a csoda ma is velünk legyen

– fogalmazott Tiba István.

Fotókon az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évfordulója:

