130 éve szentelték fel a hajdú-bihari település templomát, méltóképpen emlékeztek meg a hívek

Az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évfordulóját ünnepelték szombaton – számolt be róla közösségi oldalán Tiba István országgyűlési képviselő. Mint írta, az ünnepi szentmisén hallottak még az El Camino-n szerzett emlékeit is felszínre hozták. Rámutatott, ez a templom és a közösség valóban a lélek otthona, ahol 130 éve ugyanaz a hit és szeretet hívja össze az embereket.

Forrás: Facebook / Tiba István

Hálásan gondolunk mindazokra, akik hozzájárultak, hogy ez a csoda ma is velünk legyen

– fogalmazott Tiba István.

Fotókon az Újszentmargitai Katolikus Templom felszentelésének 130. évfordulója:

