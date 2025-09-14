szeptember 14., vasárnap

Jubileum

2 órája

A közösséget erősíti a 40 éves debreceni templom

Címkék#Nagysándor-telep#istentisztelet#templom#Széles Diána

Jubileum ünneplésére gyűltek össze a Nagysándor-telepen. Felszólalt és a templom szerepét méltatta az alpolgármester.

Haon.hu
A közösséget erősíti a 40 éves debreceni templom

Széles Diána alpolgármester is szólt a megjelentekhez

Forrás: Széles Diána / Facebook

„Negyven éve épült fel a Nagysándor-telepi református templom, amely azóta lelki központként tölt be meghatározó szerepet a telep életében. A Nagysándor-telep valódi összetartó ereje a közös hitből és a közös értékekből fakad. Ebben kiemelkedő szerepet játszik a református gyülekezet, melyet Iszlai Endre tiszteletes úr nagy odaadással vezet. Az ő szolgálata és az egyház szerepvállalása nélkülözhetetlen a telepi családok lelki megerősítésében, a közösségi élet formálásában. Hálásak vagyunk azért a munkáért, amit a tiszteletes úr és a gyülekezet végez. Az ő hitéleti támogatásukkal tudjuk továbbvinni azt a hármas egységet, amely számunkra iránytű: hit, család, nemzet” – osztotta meg Széles Diána alpolgármester szeptember 14-én a közösségi oldalán.

40 éves lett a Nagysándor-telepi református templom Debrecen haon
40 éves lett a Nagysándor-telepi református templom
Fotó: Széles Diána / Facebook / Forrás: Széles Diána / Facebook

Ünnepi istentiszteletet tartottak a templom jubileuma alkalmából

„Az elmúlt húsz évben én is aktívan dolgoztam azért, hogy javuljanak a Nagysándor-telep körülményei, örömmel tölt el a telep jól látható fejlődése. Hiszem, hogy együtt, egymásra figyelve és a közös értékeink mentén haladva, még sok szép eredményt érünk el a Nagysándor-telepen!” – tette hozzá.

A templom építésének 40. évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartottak szeptember 14-én, ahol az egyházi elöljárókon kívüli köszöntőt mondott Széles Diána és Kósa Lajos országgyűlési képviselő is.

