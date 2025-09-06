szeptember 6., szombat

Temetés

1 órája

Mennyasszonyi ruha volt a koporsóban, koszorúslányok kísérték a menetet Debrecenben

Az ablakokat elsötétítették, a tükröt letakarták, az órát megállították és a lócára ültek. Hajdú-bihari és debreceni temetkezési szokásoknak jártunk után.

Kirimi András

A halál (kiváltképp a debreceni) ember szemében – főleg egy bizonyos koron túl – nem volt tabu, nem volt „félelmetes rém”, amely előbb-utóbb bekövetkezett. Erre illett gondolatban, cselekedetben és magatartásban idejében felkészülni. Az idős asszonyok gyakrabban jártak a temetőbe, főleg temetésekre, de a halottvirrasztás is az ő kötelességük volt. Aki készült a halálra, sírhelyét előre kinézte, végrendelkezett és azt is elmondta, mit tegyenek mellé a koporsóba. Volt, aki már a koporsóját is megcsináltatta jóval a halála előtt. Horog Máté, a city-legends.com alapítója avatott be Hajdú-Biharra és Debrecenre jellemző temetkezési szokásokba.

Temetkezési szokások Hajdú-Biharban.
A temetkezési szokások közé tartozott az is, hogyha fiatal volt a halott, akkor koszorúslányok kísérték a koporsót. 
Forrás: Debrecenben Hallottam / Facebook

– A 18. századtól Magyarországon hagyományosan a települések szélén jelölték ki a temetkezések helyét. Ennek a rendnek elsősorban egészségügyi vonatkozása volt. Előfutárai a protestánsok voltak, akik vallási okok miatt cselekedtek így: úgy vélték, mivel Jézust is a városon kívül temették el, ők is így cselekednek. Így jöttek létre például Debrecenben a középkori városfalakon kívüli temetők, a régi, belvárosi temetkezési helyeket pedig megszüntették – ismertette.

Temetkezési szokások Hajdú-Biharban a 18. századtól 

– A haldokló ágya körül asszonyok virrasztottak, ezt követően a halottat az ágyról levették, ezután két idős asszony megmosta, úti ruhájába felöltöztette. Férfi halott esetén egy férfi megborotválta, majd betették a koporsóba, azt pedig a Szent Mihály lovára (nyeles deszkaállvány, amelyet a szállításra használtak). Végül ezt betették a szoba közepére, a szoba bútorait kihordták, az ablakokat elsötétítették, a tükröt letakarták, az órát megállították és a fal melletti lócára ültek a virrasztók. A család tagjainak csak ezután adtak hírt a halálesetről. A temetés szervezésében egy idősebb, közeli rokon járt el – ismertette Horog Máté. 

Debrecen városa 1923-ra szánta el magát a Dobozi temető végleges felszámolására (a régóta tervezett köztemető létesítésének szándéka ekkor vált reálissá).
Forrás: derimuzeum.hu - Béres András felvételei, 1963.

Az első éjszakát az egyik szobában énekléssel, imádkozással töltötték, a másikban viszont borozgatással, kártyázással, s akár tréfálkozással is, a halott életeseményeinek felidézésével. A felravatalozott halottat illett meglátogatnia a rokonságnak, szomszédoknak, ilyenkor a Hajdúságban ez a köszöntési forma járta: „Isten vigasztalja meg a megszomorodott szívű hátramaradottakat, a hóttat vegye be a mennyeknek országába.” Erre a válasz ez volt: „Hallgassa meg az Isten.” A temetés általában negyvennyolc órán belül, délután történt meg. 

Debrecenben, a temetés előtti este a ház elejét és az udvart vastagon beterítették sárga homokkal. Ez Hajdúnánáson is hagyomány volt.

– A kutatások szerint ez annak a szimbóluma, hogy a halott körül minden tiszta legyen. A szertartás az udvaron folyt le, ahova idő közben kivitték a koporsót. A legegyszerűbb temetés az énekszós volt, itt a halotti szertartás imából állt – magyarázta.

A nagyobb temetéseknél a pap beszédében felolvasta a halott életrajzát, a halottat ezután kivitték énekszóval kísérve a temetőbe. A Debreceni Református Kollégium énekes diákjainak fontos szerep jutott ekkor). A meghalt leányok kékre festett koporsóját leány-, a legények fekete koporsóját legénytársai vitték, gyászzenével kísérve. 

Így temették el az elhunyt gyerekeket, fiatalokat Debrecenben

A fiatal legények, leányok, menyasszonyok, vőlegények temetése sok tekintetben hasonlított a lakodalmakhoz: vőfély nem volt, de koszorúslányok igen. Ez a szokás az ország sok vidéken élt valamilyen formában. 

Hajdúdorogon például hagyomány volt, hogy a temetőben eljárták a menyasszony táncát.

A sírnál rövid ima és ének után mindenki dobott egy marék földet a koporsóra, majd megkezdődött az elhantolás. 

Debrecenben a család tagjai a fejfánál álltak, a temetés végén a résztvevők odamentek hozzájuk és „csendes vigasztalódást kívánok” köszöntéssel elbúcsúztak, majd a család megbízottja – miután mindenki távozott – a temető kapujában és a háznál várakozó koldusoknak pénzt osztott.

– ismertette Horog Máté. A debreceniek körében, a halottas háznál alapvetően nem volt jellemző a siratás, a virrasztás és a tor. Ezen szokások tartása –  vagy éppenséggel elhagyása – alapvető eltérés a különböző hajdú-bihari vidékek között. A siratás egyébként annak ellenére sokáig gyakorlatban volt az ország más területein, hogy azt az egyházak szigorúan tiltották. 

Debrecenben a tornak az a formája élt, hogy a legközelebbi hozzátartozók, miután hazatértek, pogácsát és bort fogyasztottak, majd határoztak a későbbi teendőkről.

Ilyen volt egy gyerek temetése Debrecenben

Horog Máté az alábbiaknak is utánajárt: a házastársakat, ritkábban a gyermekeket is egymás mellé temették, régi temetőkben gyakori volt az úgynevezett rátemetés. A sírhoz felekezettől függően fejfát, fa- és kőkeresztet, sírkövet állítottak; 

Hajdúböszörményben koszorútartót, Debrecenben „fűtűl való fát”. A halál alapvetően hétköznapi dolog volt (gondoljunk csak a magas gyermekhalandóságra), ezért fatalista módon vették az elmúlást, kivált a protestáns többségű cívisvárosban.

Érdekes, hogy halott- és temetőkultusz gyakorlatilag nem volt Debrecenben, a sírokat, temetőket nem gondozták. A halottat fél évig teljes-, fél évig pedig félgyászban, vagyis összesen egy évig gyászolták. Azt tartották, hogy: „Hóttnak hótt, ílőnek ílő a társa.” Az özvegy, kiskorú gyermeket nevelő férfi egy év múlva meg is házasodott.

Kisebb, a vármegyénkben található településeken is felépültek a ravatalozók, az új köztemetők, így eltűnt a hagyománynak sok része, s ezzel együtt a virrasztás, a siratás klasszikus formája is.

További hírek a témában
