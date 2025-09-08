Lenyűgöző égi jelenséget örökítettek meg – több százan követték a teljes holdfogyatkozást Hajdúböszörményben

A Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klubja vasárnap este távcsöves bemutatóra várta az érdeklődőket Hajdúböszörmény főterén, ahol több százan gyűltek össze, hogy együtt figyeljék meg a teljes holdfogyatkozást.

Hajdúböszörményben több százan gyűltek össze, hogy együtt figyeljék meg a teljes holdfogyatkozást

Forrás: Vega Csillagászati Egyesület

Sokaknak életre szóló élményt nyújtott a teljes holdfogyatkozás

Bár az esemény kezdetén felhők takarták a látványt, a kitartó várakozásnak köszönhetően végül 20:38 perckor sikerült megpillantani a Holdat. A teljes jelenség 22 óra után ért véget, addigra sokaknak életre szóló élményt nyújtva.

A rendezvény hangulatát Hadházi Csaba és Csobán Sándor tagok által készített fotók tették még emlékezetesebbé, amelyek hűen visszaadják a különleges égi jelenség szépségét – számolt be az eseményről portálunknak Balogh Zoltán titkár.

A fotók hűen visszaadják a különleges jelenség szépségét

A szervezők kiemelték: a közösségi élmény legalább annyira fontos volt, mint maga a látvány – hiszen a csillagászat mindig közelebb hozza egymáshoz az embereket.

