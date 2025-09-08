3 órája
Lenyűgöző égi jelenséget örökítettek meg – több százan követték a teljes holdfogyatkozást Hajdúböszörményben
Bár a felhők sokáig takarták az eget, végül különleges látványban gyönyörködhettek a főtéren összegyűlt érdeklődők a Vega Csillagászati Egyesület bemutatóján.
A Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klubja vasárnap este távcsöves bemutatóra várta az érdeklődőket Hajdúböszörmény főterén, ahol több százan gyűltek össze, hogy együtt figyeljék meg a teljes holdfogyatkozást.
Sokaknak életre szóló élményt nyújtott a teljes holdfogyatkozás
Bár az esemény kezdetén felhők takarták a látványt, a kitartó várakozásnak köszönhetően végül 20:38 perckor sikerült megpillantani a Holdat. A teljes jelenség 22 óra után ért véget, addigra sokaknak életre szóló élményt nyújtva.
A rendezvény hangulatát Hadházi Csaba és Csobán Sándor tagok által készített fotók tették még emlékezetesebbé, amelyek hűen visszaadják a különleges égi jelenség szépségét – számolt be az eseményről portálunknak Balogh Zoltán titkár.
A szervezők kiemelték: a közösségi élmény legalább annyira fontos volt, mint maga a látvány – hiszen a csillagászat mindig közelebb hozza egymáshoz az embereket.
