Tarczy Péter kötetbemutatója Hajdúböszörményben

Tarczy Péter kötetbemutatója Hajdúböszörményben

Forrás:  MW-archív

Tarczy Péter művészeti író, festő és grafikus „Műtermi séták” című kötetét mutatják be szeptember 29-én, hétfőn 16 óra 30 perctől Hajdúböszörményben, Kertész László Városi Könyvtár olvasótermében. A szerzővel Gyulai Edit, a Bocskai István gimnázium tanára beszélget – olvasható a település közösségi oldalán

