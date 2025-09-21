Helyi közélet
Tarczy Péter kötetbemutatója Hajdúböszörményben
Tarczy Péter művészeti író, festő és grafikus „Műtermi séták” című kötetét mutatják be szeptember 29-én, hétfőn 16 óra 30 perctől Hajdúböszörményben, Kertész László Városi Könyvtár olvasótermében. A szerzővel Gyulai Edit, a Bocskai István gimnázium tanára beszélget – olvasható a település közösségi oldalán.
