szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Az oktatásba is beszállt a DKV, tanműhelyt adtak át a debreceni vállalat telephelyén

Címkék#Debreceni Szakképzési Centrum#tanműhely#Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum

Újabb fontos lépés Debrecenben. A DKV Zrt. Salétrom utcai telephelyén tanműhelyt adtak át csütörtökön délután, a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be.

Nagy Emese

2025 szeptemberében, 11 tanuló kezdi meg Alternatív járműhajtási technikus tanulmányait a DKV Zrt. Salétrom utcai telephelyén, duális képzés keretein belül. A program előkészítésének részeként, a társaság egy saját, 115 négyzetméteres tanműhelyt alakított ki, ezzel hozzájárulva a gyakorlatorientált oktatás feltételeinek megteremtéséhez – hangzott el a tanműhely átadással egybekötött sajtótájékoztatón csütörtök délután, a DKV Zrt. Salétrom utcai telephelyén.

tanműhely
Papp László polgármester a tanműhely átadón elmondta, Debrecen egy nagyon intenzív fejlődési, gazdaságfejlődési fázisban van
Forrás: Katona Ákos

Tanműhelyt adtak át Debrecenben

Az eseményen elhangzott, Debrecen kezdeményezésére, 2022-től a DKV Zrt. stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Szakképzési Centrummal, és ezzel párhuzamosan erősítették kapcsolataikat a Debreceni Egyetemmel is, kiemelten a Műszaki Kar és Gazdaságtudományi Kar képzési területeivel. 

Mint kiemelték, a DSZC-vel fennálló partnerségük eredményeként a gépjármű-mechatronikai technikus és a logisztikai technikus szakmák mellett mára az alternatív járműhajtási technikus képzésre is akkreditációt szereztek. A tanműhely létrehozása ennek a közös útnak egy újabb mérföldköve, amely lehetőséget biztosít arra, hogy magas színvonalú tudást adjanak át a jövő szakembereinek.

Debrecen egy nagyon intenzív fejlődési, gazdaságfejlődési fázisban van

Papp László polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, Debrecen egy nagyon intenzív fejlődési, gazdaságfejlődési fázisban van, amikor is a munkáltatók a munkavállalókért folytatnak versenyt. 

A munkáltatóknak kell mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen megfelelő képzettségű, tudású, elkötelezettségű, dolgozni akaró munkatársa. Ebben a küzdelemben talán az egyik legjobb döntés, amikor megfogalmazódik egy vállalat részéről, hogy ezt az öldöklő versenyt, ami most Debrecenben a munkavállalókért folyik, azt már az iskolapadban meg akarja nyerni

– fogalmazott. Kiemelte: létrejött ez a tanműhely, ahol most 11 tanuló kezdi majd el a specializációs tanulmányokat, alternatív járműhajtási technikus képzés zajlik majd itt.

Az itt tanuló diákok reményeink szerint a jövőben majd a DKV dolgozóiként veszik ki a részükkel abban, hogy Debrecenben a közösségi közlekedés zökkenőmentes legyen

– mondta.

A DKV Zrt. tanműhelyének átadója

Fotók: Katona Ákos

Együtt toboroznak diákokat a képzésre

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja úgy fogalmazott, a duális képzésnek az a lényege, hogy a gazdasági partner, szakképzőintézmény, jelen esetben a Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum együtt toboroz diákokat a képzésre, közösen dolgozzák ki a tananyagot, közösen alakítják ki azt az eszközparkot, ami szükséges a képzéshez, közösen valósítják meg a képzést, és a végén pedig ott dolgoznak, ahol tanultak.

Ez egy ideális állapot. Debrecenben nagyon sok jó példa van erre. Ami különleges, és azt gondolom, példaértékű, hogy Debrecen egyik meghatározó cége, a Debreceni Közlekedési Vállalattal történik ez az együttműködés. A szakképzési centrum stratégiája, és a szakképzés 4.0 stratégiának egyik kiemelten fontos alapelve, hogy amellett, hogy a nagy gazdasági partnereknek közös képzést valósítunk meg, a szolgáltatás területén, a közszolgáltatás területén is élen járjon. Úgy gondolom, hogy a város fejlődését, az a közszolgáltatás, ami itt van, az példaértékű, és a diákok itt tanulhatnak, majd itt dolgozhatnak. Ez egy modellértékű lehetőség

 – húzta alá.

Tóth Szabolcs, a DKV Zrt. vezérigazgatója elmondta, méltán lehetnek büszkék arra, hogy ez a tanműhely megnyílik, és remélik azt, hogy okos és tapasztalattal gazdagodó diákok kerülnek ki a DKV Zrt. falai közül. 

Nemcsak itt a tanműhelyben, hanem természetesen a trolibusz műhelyben és a villamos műhelyen is olyan dolgokat láthatnak majd a diákok, amely a tudásukat mindenképp egy olyan irányba tereli, amelyet egyébként nem tudnának megismerni. Két fő oktatónk fog ebben segítségükre lenni, illetve négy további oktatónk. Azt kívánom mindenkinek, és főleg a diákoknak, hogy mi minél több tapasztalatot, szakmai tudást tudjunk átadni nekik, hogy pedig ezt tudják hasznosítani majd a jövőben

 – osztotta meg gondolatait.

A most átadott tanműhely oktatóteremmel, gyakorlati műhellyel, konyhával, öltözővel, illetve mosdóval rendelkezik. 

A beruházás értéke 19 millió forint volt, amelyből mintegy 12 millió forintot fordítottak az oktatóterem és a tanműhely kialakítására, illetve további, mintegy 7 millió forintot az eszközök beszerzésére. 

Az eseményen kihangsúlyozták, a tanműhely létrehozása nem csupán a képzéshez nyújt megfelelő infrastrukturális hátteret, hanem hosszú távon a társaság műszaki utánpótlása zs szolgálja. Az új szakmai kompetenciák elsajátítása révén, a DKV Zrt. képessé válik arra, hogy a jövőben is pótolja az alternatív hajtású járművek fenntartásához szükséges, megfelelő képzett szakemberállományt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu