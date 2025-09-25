1 órája
Az oktatásba is beszállt a DKV, tanműhelyt adtak át a debreceni vállalat telephelyén
Újabb fontos lépés Debrecenben. A DKV Zrt. Salétrom utcai telephelyén tanműhelyt adtak át csütörtökön délután, a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be.
2025 szeptemberében, 11 tanuló kezdi meg Alternatív járműhajtási technikus tanulmányait a DKV Zrt. Salétrom utcai telephelyén, duális képzés keretein belül. A program előkészítésének részeként, a társaság egy saját, 115 négyzetméteres tanműhelyt alakított ki, ezzel hozzájárulva a gyakorlatorientált oktatás feltételeinek megteremtéséhez – hangzott el a tanműhely átadással egybekötött sajtótájékoztatón csütörtök délután, a DKV Zrt. Salétrom utcai telephelyén.
Tanműhelyt adtak át Debrecenben
Az eseményen elhangzott, Debrecen kezdeményezésére, 2022-től a DKV Zrt. stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Szakképzési Centrummal, és ezzel párhuzamosan erősítették kapcsolataikat a Debreceni Egyetemmel is, kiemelten a Műszaki Kar és Gazdaságtudományi Kar képzési területeivel.
Mint kiemelték, a DSZC-vel fennálló partnerségük eredményeként a gépjármű-mechatronikai technikus és a logisztikai technikus szakmák mellett mára az alternatív járműhajtási technikus képzésre is akkreditációt szereztek. A tanműhely létrehozása ennek a közös útnak egy újabb mérföldköve, amely lehetőséget biztosít arra, hogy magas színvonalú tudást adjanak át a jövő szakembereinek.
Debrecen egy nagyon intenzív fejlődési, gazdaságfejlődési fázisban van
Papp László polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, Debrecen egy nagyon intenzív fejlődési, gazdaságfejlődési fázisban van, amikor is a munkáltatók a munkavállalókért folytatnak versenyt.
A munkáltatóknak kell mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen megfelelő képzettségű, tudású, elkötelezettségű, dolgozni akaró munkatársa. Ebben a küzdelemben talán az egyik legjobb döntés, amikor megfogalmazódik egy vállalat részéről, hogy ezt az öldöklő versenyt, ami most Debrecenben a munkavállalókért folyik, azt már az iskolapadban meg akarja nyerni
– fogalmazott. Kiemelte: létrejött ez a tanműhely, ahol most 11 tanuló kezdi majd el a specializációs tanulmányokat, alternatív járműhajtási technikus képzés zajlik majd itt.
Az itt tanuló diákok reményeink szerint a jövőben majd a DKV dolgozóiként veszik ki a részükkel abban, hogy Debrecenben a közösségi közlekedés zökkenőmentes legyen
– mondta.
A DKV Zrt. tanműhelyének átadójaFotók: Katona Ákos
Együtt toboroznak diákokat a képzésre
Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja úgy fogalmazott, a duális képzésnek az a lényege, hogy a gazdasági partner, szakképzőintézmény, jelen esetben a Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum együtt toboroz diákokat a képzésre, közösen dolgozzák ki a tananyagot, közösen alakítják ki azt az eszközparkot, ami szükséges a képzéshez, közösen valósítják meg a képzést, és a végén pedig ott dolgoznak, ahol tanultak.
Ez egy ideális állapot. Debrecenben nagyon sok jó példa van erre. Ami különleges, és azt gondolom, példaértékű, hogy Debrecen egyik meghatározó cége, a Debreceni Közlekedési Vállalattal történik ez az együttműködés. A szakképzési centrum stratégiája, és a szakképzés 4.0 stratégiának egyik kiemelten fontos alapelve, hogy amellett, hogy a nagy gazdasági partnereknek közös képzést valósítunk meg, a szolgáltatás területén, a közszolgáltatás területén is élen járjon. Úgy gondolom, hogy a város fejlődését, az a közszolgáltatás, ami itt van, az példaértékű, és a diákok itt tanulhatnak, majd itt dolgozhatnak. Ez egy modellértékű lehetőség
– húzta alá.
Tóth Szabolcs, a DKV Zrt. vezérigazgatója elmondta, méltán lehetnek büszkék arra, hogy ez a tanműhely megnyílik, és remélik azt, hogy okos és tapasztalattal gazdagodó diákok kerülnek ki a DKV Zrt. falai közül.
Nemcsak itt a tanműhelyben, hanem természetesen a trolibusz műhelyben és a villamos műhelyen is olyan dolgokat láthatnak majd a diákok, amely a tudásukat mindenképp egy olyan irányba tereli, amelyet egyébként nem tudnának megismerni. Két fő oktatónk fog ebben segítségükre lenni, illetve négy további oktatónk. Azt kívánom mindenkinek, és főleg a diákoknak, hogy mi minél több tapasztalatot, szakmai tudást tudjunk átadni nekik, hogy pedig ezt tudják hasznosítani majd a jövőben
– osztotta meg gondolatait.
A most átadott tanműhely oktatóteremmel, gyakorlati műhellyel, konyhával, öltözővel, illetve mosdóval rendelkezik.
A beruházás értéke 19 millió forint volt, amelyből mintegy 12 millió forintot fordítottak az oktatóterem és a tanműhely kialakítására, illetve további, mintegy 7 millió forintot az eszközök beszerzésére.
Az eseményen kihangsúlyozták, a tanműhely létrehozása nem csupán a képzéshez nyújt megfelelő infrastrukturális hátteret, hanem hosszú távon a társaság műszaki utánpótlása zs szolgálja. Az új szakmai kompetenciák elsajátítása révén, a DKV Zrt. képessé válik arra, hogy a jövőben is pótolja az alternatív hajtású járművek fenntartásához szükséges, megfelelő képzett szakemberállományt.
