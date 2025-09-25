Az oktatásba is beszállt a DKV, tanműhelyt adtak át a debreceni vállalat telephelyén

2025 szeptemberében, 11 tanuló kezdi meg Alternatív járműhajtási technikus tanulmányait a DKV Zrt. Salétrom utcai telephelyén, duális képzés keretein belül. A program előkészítésének részeként, a társaság egy saját, 115 négyzetméteres tanműhelyt alakított ki, ezzel hozzájárulva a gyakorlatorientált oktatás feltételeinek megteremtéséhez – hangzott el a tanműhely átadással egybekötött sajtótájékoztatón csütörtök délután, a DKV Zrt. Salétrom utcai telephelyén.

Papp László polgármester a tanműhely átadón elmondta, Debrecen egy nagyon intenzív fejlődési, gazdaságfejlődési fázisban van

Forrás: Katona Ákos

Tanműhelyt adtak át Debrecenben

Az eseményen elhangzott, Debrecen kezdeményezésére, 2022-től a DKV Zrt. stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Szakképzési Centrummal, és ezzel párhuzamosan erősítették kapcsolataikat a Debreceni Egyetemmel is, kiemelten a Műszaki Kar és Gazdaságtudományi Kar képzési területeivel.

Mint kiemelték, a DSZC-vel fennálló partnerségük eredményeként a gépjármű-mechatronikai technikus és a logisztikai technikus szakmák mellett mára az alternatív járműhajtási technikus képzésre is akkreditációt szereztek. A tanműhely létrehozása ennek a közös útnak egy újabb mérföldköve, amely lehetőséget biztosít arra, hogy magas színvonalú tudást adjanak át a jövő szakembereinek.

Debrecen egy nagyon intenzív fejlődési, gazdaságfejlődési fázisban van

Papp László polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, Debrecen egy nagyon intenzív fejlődési, gazdaságfejlődési fázisban van, amikor is a munkáltatók a munkavállalókért folytatnak versenyt.

A munkáltatóknak kell mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen megfelelő képzettségű, tudású, elkötelezettségű, dolgozni akaró munkatársa. Ebben a küzdelemben talán az egyik legjobb döntés, amikor megfogalmazódik egy vállalat részéről, hogy ezt az öldöklő versenyt, ami most Debrecenben a munkavállalókért folyik, azt már az iskolapadban meg akarja nyerni

– fogalmazott. Kiemelte: létrejött ez a tanműhely, ahol most 11 tanuló kezdi majd el a specializációs tanulmányokat, alternatív járműhajtási technikus képzés zajlik majd itt.

Az itt tanuló diákok reményeink szerint a jövőben majd a DKV dolgozóiként veszik ki a részükkel abban, hogy Debrecenben a közösségi közlekedés zökkenőmentes legyen

– mondta.