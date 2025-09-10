2 órája
Takács Péter Debrecenben beszélt az egészségügy állapotáról
Az államtitkár a Cívis Klub vendége volt. Takács Péter kedden a cívisvárosban járt.
Az egészségügy helyzetéről és az azt ért politikai támadásokról beszélgettek kedden este a Cívis Klubban Takács Péter államtitkárral - írja közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.
Tudatos lejárató kampány zajlik a magyar egészségüggyel szemben, éppen ezért fontos, hogy folyamatosan tájékoztatást adjunk az egészségügyben zajló folyamatokról, és bemutassuk az elért eredményeket.
- írja a bejegyzésében.
Az alpolgármester kiemelte, az egészségügy nem politikai csatatér, hanem a debreceniekért érzett felelősség. Ezért is indították el évekkel ezelőtt a „Mozdulj, Debrecen!” mozgalmat. Öröm látni, hogy a kormányzati munkában is központi szerepet kap az egészségtudatosság, az önmagunkra figyelésre épülő ellátásszervezés és a népegészségügyi szűrések.
Ezen az úton megyünk tovább, amelyben a debreceni gondoskodó város modell mintaként szolgál.
- zárta a bejegyzést.
Takács Péter államtitkár a Mozdulj, Debrecen! egészségügyi központját is meglátogatta kedden, az erről készült cikket elolvashatjátok itt:
