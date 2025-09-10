szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cívis Klub

2 órája

Takács Péter Debrecenben beszélt az egészségügy állapotáról

Címkék#cívis#debrecen#Takács Péter#beszélgetés

Az államtitkár a Cívis Klub vendége volt. Takács Péter kedden a cívisvárosban járt.

Haon.hu

Az egészségügy helyzetéről és az azt ért politikai támadásokról beszélgettek kedden este a Cívis Klubban Takács Péter államtitkárral - írja közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Takács Péter egészségügyi államtitkár járt Debrecenben, és az egészségügy helyzetéről beszélt
Takács Péter egészségügyi államtitkár járt Debrecenben, és az egészségügy helyzetéről beszélt
Forrás: Facebook/Széles Diána

Tudatos lejárató kampány zajlik a magyar egészségüggyel szemben, éppen ezért fontos, hogy folyamatosan tájékoztatást adjunk az egészségügyben zajló folyamatokról, és bemutassuk az elért eredményeket.

- írja a bejegyzésében. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az alpolgármester kiemelte, az egészségügy nem politikai csatatér, hanem a debreceniekért érzett felelősség. Ezért is indították el évekkel ezelőtt a „Mozdulj, Debrecen!” mozgalmat. Öröm látni, hogy a kormányzati munkában is központi szerepet kap az egészségtudatosság, az önmagunkra figyelésre épülő ellátásszervezés és a népegészségügyi szűrések.

Ezen az úton megyünk tovább, amelyben a debreceni gondoskodó város modell mintaként szolgál.

- zárta a bejegyzést.

Takács Péter államtitkár a Mozdulj, Debrecen! egészségügyi központját is meglátogatta kedden, az erről készült cikket elolvashatjátok itt:

Ez is érdekelhet:

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu