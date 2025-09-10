Takács Péter Debrecenben beszélt az egészségügy állapotáról

Az egészségügy helyzetéről és az azt ért politikai támadásokról beszélgettek kedden este a Cívis Klubban Takács Péter államtitkárral - írja közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Takács Péter egészségügyi államtitkár járt Debrecenben, és az egészségügy helyzetéről beszélt

Forrás: Facebook/Széles Diána

Tudatos lejárató kampány zajlik a magyar egészségüggyel szemben, éppen ezért fontos, hogy folyamatosan tájékoztatást adjunk az egészségügyben zajló folyamatokról, és bemutassuk az elért eredményeket.

- írja a bejegyzésében.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az alpolgármester kiemelte, az egészségügy nem politikai csatatér, hanem a debreceniekért érzett felelősség. Ezért is indították el évekkel ezelőtt a „Mozdulj, Debrecen!” mozgalmat. Öröm látni, hogy a kormányzati munkában is központi szerepet kap az egészségtudatosság, az önmagunkra figyelésre épülő ellátásszervezés és a népegészségügyi szűrések.

Ezen az úton megyünk tovább, amelyben a debreceni gondoskodó város modell mintaként szolgál.

- zárta a bejegyzést.