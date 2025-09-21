58 perce
Szűrőbusz érkezik Nyírábrányba – ingyenes vizsgálatokkal várják a lakosságot
Október 14-én bárki részt vehet a szűrőprogramon, ahol többek között rák- és szív-érrendszeri szűrések, valamint általános egészségügyi vizsgálatok is elérhetők.
Október 14-én Nyírábrányba érkezik a szűrőbuszprogram, amelynek célja, hogy a helyiek számára könnyen és díjmentesen elérhetővé tegye a legfontosabb szűrővizsgálatokat. A kezdeményezés a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet, hiszen a korai diagnózis életet menthet – olvasható a település közösségi-oldalán.
A szűrőbusz az Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár előtt (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 5.) lesz elérhető, reggel 9 órától délután 3 óráig. A vizsgálatokra a helyszínen lehet regisztrálni 9:00 és 13:30 között.
A szűrőbusz program számos vizsgálati lehetőséget kínál:
- méhnyakrák szűrés,
- melanóma szűrés,
- egészségi állapotfelmérés,
- vércukor-, koleszterin- és húgysavszint mérés,
- rizikóbecslő kérdőív kitöltése,
- kardiovaszkuláris, stroke-, diabétesz- és nikotinfüggőség felmérés.
A részvétel teljesen ingyenes, de a vizsgálatok igénybevételéhez érvényes TAJ-kártyára és személyazonosító okmányra van szükség.
A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen a program célja a lakosság egészségének védelme, az időben történő felismerés és a megelőzés támogatása. A szűrőbusz jelmondata is erre emlékeztet: „Négy keréken az egészségért, a korai diagnózisért!”
Ajánljuk még:
„Aki csak az eredményt látta, azt gondolná, hogy úgy elvertek minket, mint jég a határt”
Ekkora fesztivált még aligha látott Hajdúszoboszló, hatalmas bulit csaptak a 90-es évek legnagyobb együttesei – fotókkal