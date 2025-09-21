Szűrőbusz érkezik Nyírábrányba – ingyenes vizsgálatokkal várják a lakosságot

Október 14-én Nyírábrányba érkezik a szűrőbuszprogram, amelynek célja, hogy a helyiek számára könnyen és díjmentesen elérhetővé tegye a legfontosabb szűrővizsgálatokat. A kezdeményezés a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet, hiszen a korai diagnózis életet menthet – olvasható a település közösségi-oldalán.

Nyírábrányba érkezik a szűrőbusz program

Forrás: MW-archív

A szűrőbusz az Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár előtt (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 5.) lesz elérhető, reggel 9 órától délután 3 óráig. A vizsgálatokra a helyszínen lehet regisztrálni 9:00 és 13:30 között.

A szűrőbusz program számos vizsgálati lehetőséget kínál: méhnyakrák szűrés,

melanóma szűrés,

egészségi állapotfelmérés,

vércukor-, koleszterin- és húgysavszint mérés,

rizikóbecslő kérdőív kitöltése,

kardiovaszkuláris, stroke-, diabétesz- és nikotinfüggőség felmérés.

A részvétel teljesen ingyenes, de a vizsgálatok igénybevételéhez érvényes TAJ-kártyára és személyazonosító okmányra van szükség.

A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen a program célja a lakosság egészségének védelme, az időben történő felismerés és a megelőzés támogatása. A szűrőbusz jelmondata is erre emlékeztet: „Négy keréken az egészségért, a korai diagnózisért!”

