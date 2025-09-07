szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

28°
+29
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szüret

3 órája

Rengetegen vettek részt a hajdú-bihari szüreti felvonuláson

Címkék#kaba#szüret#felvonulás

A vidéki hagyományok iránti tiszteletből szervezték meg a rendezvényt. Szüreti felvonulást tartották Kabán.

Haon.hu

A fáradságos mezőgazdasági munka, valamint a békés, kulturált vidéki hagyományok iránti tisztelet jegyében szüreti felvonulást szerveztek Kabán - írja a közösségi oldalán Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője. 

Szüreti felvonulást tartottak Kabán
Szüreti felvonulást tartottak Kabán
Forrás: Facebook/Bodó Sándor

Hozzáteszi, a rendezvény ebben az évben is szépszámú közreműködőt és érdeklődőt szólított meg.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu