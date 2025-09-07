Rengetegen vettek részt a hajdú-bihari szüreti felvonuláson

A fáradságos mezőgazdasági munka, valamint a békés, kulturált vidéki hagyományok iránti tisztelet jegyében szüreti felvonulást szerveztek Kabán - írja a közösségi oldalán Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

Szüreti felvonulást tartottak Kabán

Forrás: Facebook/Bodó Sándor

Hozzáteszi, a rendezvény ebben az évben is szépszámú közreműködőt és érdeklődőt szólított meg.

