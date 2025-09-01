Lázár János átírná a képletet, ezt a debreceni utak is megköszönnék neki

Lázár idei harmadik közlekedésinfóján tett bejelentése szerint százmilliárdok maradhatnak az önkormányzatoknál, ha megvalósul az építési és közlekedési miniszter szolidaritási adó átalakítására tett javaslata. Lázár János a „képlet átírásával” azt szeretné elérni, hogy a települések leírhassák az útfejlesztésekre költött adót, akár egészében. Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke szerint ahhoz, hogy jól működjenek a dolgok, először rendbe kell tenni, hogy melyik önkormányzat miért és mennyit fizet – írja a Világgazdaság. – Eredményt hozott a Megyei Jogú Városok Szövetségének kiállása a szolidaritási hozzájárulás ügyében – reagált a javaslatra hétfőn a közösségi oldalán Debrecen polgármestere, Papp László. – Teljes mértékben támogatjuk Lázár János építési és közlekedési miniszter nyilatkozatában megismert javaslatát, amely szerint a szolidaritási adóból legalább 20 százalékot, akár már az idén, de 2026-tól mindenféleképpen, részben vagy egészben írhasson le a települési önkormányzat, amelyet állami vagy önkormányzati út fejlesztésére költ – íjra.

Változást hozhat Hajdú-Biharban is a szolidaritási hozzájárulás ügyének újragondolása

Forrás: Papp László / Facebook

Így alakulhat a szolidaritási hozzájárulási adó

Papp László már az év első felében rávilágított, hogy itt az idő újragondolni a helyi iparűzési adóból fizetendő szolidaritási hozzájárulás számítási mechanizmusát és felosztási rendjét. A szolidaritási hozzájárulási adó összegét az adott település adóerő-képessége alapján számítják, ezzel jelentős jövedelmi különbségeket eredményezve közöttük. Így pedig nem meglepő, hogy Debrecen kiemelkedő ebben.

Ennek kiszámolásához egy rögzített matematikai képlet ad segítséget, amelynek jogi alapja a mindenkori költségvetési törvény. Ezt a képletet írná át most Lázár János úgy, hogy a szolidaritási adó azon részét, amelyet utak építésére költenének, részben – 20 százalékban – vagy egészben leírhatnák az önkormányzatok. A kormány jól láthatóan a folyamatos egyensúly fenntartására törekszik úgy, hogy kiemelten számít azokra az önkormányzatokra, amelyek az iparűzési adóbevételeik miatt eleve könnyebben megtehetik, hogy több pénzt költsenek akár útfejlesztésre, infrastrukturális beruházásokra.

Az állami utak minősége is ramaty, az önkormányzatoké még rosszabb

– indokolta Lázár a szolidaritási adó átalakítását, amiről tájékoztatta a miniszterelnököt és Gulyás Gergely minisztert is. Jelezte, hogy ezzel a javaslattal lehetőséget szeretne teremteni, és befogadásra talál mind az önkormányzatok, mind a kormány részéről.