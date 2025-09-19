Akár több mint száz bérlő lakhatási nehézsége is megoldódhat – így segítheti a rendeletmódosítás a debrecenieket

Még a koronavírus-világjárványt követő nehéz gazdasági helyzetben, amikor jelentősen megemelkedtek a lakásfenntartás és a piaci viszonyok között történő lakásbérlet költségei a cívisvárosban, több bérlő is az önkormányzat segítségét kérte, mivel a bérleti szerződésük lejárta után kérdéses volt, hogyan oldják meg lakhatásukat – erre tekintettel a debreceni közgyűlés hosszabbításokkal módosította a fennálló rendeletet. Mivel Papp László, Debrecen polgármestere a jelenlegi gazdasági helyzetben is indokoltnak tartotta a lehetőség bevezetését a szociális bérlakásokkal kapcsolatban, így megosztotta az idei évre vonatkozó újabb változások feltételeit és körülményeit is.

Kiderültek a szociális bérlakásokra vonatkozó szerződéshosszabbítások részletei

A szociális bérlakások szerződéshosszabbításának feltételei idén sem változtak

A korábban fennálló veszélyhelyzet sok bérlő körülményeit nehezítette meg, erre való tekintettel a debreceni közgyűlés indokoltnak tartotta a fennálló rendelet módosítását. Az akkori változások értelmében a bérlő kérelmére a bérbeadó 2023. december 31. napjáig meghosszabbíthatta azokat a 2023. január 1. napja előtt lejáró bérleti szerződéseket, amelyek a szerződés megkötésétől számított 10 év elteltére tekintettel ismételten már nem lennének meghosszabbíthatók. A feltételek a döntés bevezetése óta a következők:

a bérlő és a vele együtt lakó személyek magatartásával kapcsolatban a jogviszony teljes időtartama alatt megalapozott bejelentés nem érkezett, és

a bérlő a lakás karbantartására vonatkozó kötelezettségének eleget tett, valamint

a bérlőnek bérleti díj tartozása a kérelme előterjesztésekor nincs.

Ezt követően sem javult azonban számottevően a gazdasági helyzet, ezért a debreceni önkormányzat képviselő-testülete újabb rendeletmódosításokkal igyekezett segíteni a lakosokat. A határidőket úgy módosították, hogy lehetővé tették a 2024. október 1. napja előtt lejáró, a szerződéskötéstől számított 10 év határozott idő elteltére figyelemmel már nem hosszabbítható bérleti szerződések 2024. december 31. napjáig, majd a 2025. november 1. napja előtt lejáró bérleti szerződések 2025. december 31. napjáig történő meghosszabbítását, a korábbiakkal azonos feltételekkel.

A város polgármesterének szeptember 11-én tett bejelentése alapján pedig idén is jó hírekre számíthatnak a bérlők, úgy néz ki ugyanis, hogy újból indokolt a döntés életbe léptetése, és a szerződések 2026-ig történő meghosszabbítása.

