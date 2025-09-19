szeptember 19., péntek

1 órája

Akár több mint száz bérlő lakhatási nehézsége is megoldódhat – így segítheti a rendeletmódosítás a debrecenieket

Sokaknak oldhatja meg a helyzetét a rendeletmódosítás. Újból meghosszabbították a szociális bérlakásokkal kapcsolatos szerződések érvényességi idejét.

Még a koronavírus-világjárványt követő nehéz gazdasági helyzetben, amikor jelentősen megemelkedtek a lakásfenntartás és a piaci viszonyok között történő lakásbérlet költségei a cívisvárosban, több bérlő is az önkormányzat segítségét kérte, mivel a bérleti szerződésük lejárta után kérdéses volt, hogyan oldják meg lakhatásukat – erre tekintettel a debreceni közgyűlés hosszabbításokkal módosította a fennálló rendeletet. Mivel Papp László, Debrecen polgármestere a jelenlegi gazdasági helyzetben is indokoltnak tartotta a lehetőség bevezetését a szociális bérlakásokkal kapcsolatban, így megosztotta az idei évre vonatkozó újabb változások feltételeit és körülményeit is.

A szociális bérlakások szerződéshosszabbításának feltételei idén sem változtak

A korábban fennálló veszélyhelyzet sok bérlő körülményeit nehezítette meg, erre való tekintettel a debreceni közgyűlés indokoltnak tartotta a fennálló rendelet módosítását. Az akkori változások értelmében a bérlő kérelmére a bérbeadó 2023. december 31. napjáig meghosszabbíthatta azokat a 2023. január 1. napja előtt lejáró bérleti szerződéseket, amelyek a szerződés megkötésétől számított 10 év elteltére tekintettel ismételten már nem lennének meghosszabbíthatók. A feltételek a döntés bevezetése óta a következők: 

  • a bérlő és a vele együtt lakó személyek magatartásával kapcsolatban a jogviszony teljes időtartama alatt megalapozott bejelentés nem érkezett, és
  • a bérlő a lakás karbantartására vonatkozó kötelezettségének eleget tett, valamint
  • a bérlőnek bérleti díj tartozása a kérelme előterjesztésekor nincs.

Ezt követően sem javult azonban számottevően a gazdasági helyzet, ezért a debreceni önkormányzat képviselő-testülete újabb rendeletmódosításokkal igyekezett segíteni a lakosokat. A határidőket úgy módosították, hogy lehetővé tették a 2024. október 1. napja előtt lejáró, a szerződéskötéstől számított 10 év határozott idő elteltére figyelemmel már nem hosszabbítható bérleti szerződések 2024. december 31. napjáig, majd a 2025. november 1. napja előtt lejáró bérleti szerződések 2025. december 31. napjáig történő meghosszabbítását, a korábbiakkal azonos feltételekkel. 

A város polgármesterének szeptember 11-én tett bejelentése alapján pedig idén is jó hírekre számíthatnak a bérlők, úgy néz ki ugyanis, hogy újból indokolt a döntés életbe léptetése, és a szerződések 2026-ig történő meghosszabbítása.

Újabb szerződéshosszabbítást jelentettek be

Rendkívül kedvező hír, hogy az idén lejáró szerződésekkel kapcsolatban is hosszabbítással készül a város – az önkormányzat az arra rászorulók, jelenleg mintegy 119 bérlő lakhatási nehézségeinek megoldása érdekében fenntartja a lehetőséget.

Minden 2025. december 31-ig lejáró szerződés esetében a bérleti időtartam meghosszabbodik 2026. december 31-ig. Ez egy stabilitást is jelent a bérlők számára 

– kezdte szeptember 11-én, sajtótájékoztató keretein belül tartott bejelentésében Papp László, majd hangsúlyozta, hogy továbbra is kiemelten fontos Debrecen számára az önkormányzati bérlakások helyzete. Minderről szeptember 25-i ülésén dönt majd a debreceni közgyűlés. 

Szeptember 11-én azonban nem csak a szociális bérlakásokról beszélt Papp László: a további bejelentésekről itt írtunk bővebben:

